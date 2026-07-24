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Еще один район Крыма обесточен из-за ударов ВСУ
Еще один район Крыма обесточен из-за ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Еще один район Крыма обесточен из-за ударов ВСУ
Красногвардейский район Крыма обесточен в пятницу из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T14:02
2026-07-24T14:02
2026-07-24T14:05
красногвардейский район
василий грабован
новости крыма
электроэнергия
электричество
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Красногвардейский район Крыма обесточен в пятницу из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.По его словам, сейчас энергетики ведут восстановительные работы в усиленном режиме.В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света, сообщалось ранее. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутовЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернетаЮжный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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красногвардейский район, василий грабован, новости крыма, электроэнергия, электричество, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Еще один район Крыма обесточен из-за ударов ВСУ
В Крыму из-за ударов ВСУ обесточен Красногвардейский район
14:02 24.07.2026 (обновлено: 14:05 24.07.2026)