https://crimea.ria.ru/20260724/ekstrennuyu-informatsiyu-mchs-v-krymu-mozhno-poluchit-bez-interneta-1157939009.html
Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
В условиях временных ограничений и перебоев со связью жители Крыма могут получить жизненно важную информацию от экстренных служб. Сделать это можно при помощи... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T11:17
2026-07-24T11:17
2026-07-24T11:17
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В условиях временных ограничений и перебоев со связью жители Крыма могут получить жизненно важную информацию от экстренных служб. Сделать это можно при помощи приложения "МЧС России", сообщили в пресс-службе крымского главка ведомства."В Крыму такую информацию можно получить через канал ГУ МЧС России по Республике Крым и РСЧС Республики Крым в МАКС, SMS-сообщения от мобильных операторов, а также через приложение "МЧС России", которое остается оперативным источником информации о беспилотных атаках", - рассказали в ведомствеПреимущество приложения "МЧС России" заключается в том, что оно официально включено в "белый список" сервисов.Скачать приложение можно на любой удобной платформе. Уведомления настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на мобильном устройстве для точного отображения информации. Пользователи не только могут получать экстренные сообщения, но и другую полезную информацию. Например, можно ознакомиться с памятками, где описан алгоритм действий при ЧС, уточнили в ведомстве.Для подключения приложения необходимо проверить системные разрешения. Убедиться, что в настройках операционной системы телефона приложению разрешена работа в фоновом режиме и отправка уведомлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без светаБольше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами РоссииВоенные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты Севастополя
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, связь, связь в крыму
Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
Приложение "МЧС России" поможет крымчанам получать экстренные оповещения без интернета
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В условиях временных ограничений и перебоев со связью жители Крыма могут получить жизненно важную информацию от экстренных служб. Сделать это можно при помощи приложения "МЧС России", сообщили в пресс-службе крымского главка ведомства.
"В Крыму такую информацию можно получить через канал ГУ МЧС России по Республике Крым и РСЧС Республики Крым в МАКС, SMS-сообщения от мобильных операторов, а также через приложение "МЧС России", которое остается оперативным источником информации о беспилотных атаках", - рассказали в ведомстве
Преимущество приложения "МЧС России" заключается в том, что оно официально включено в "белый список" сервисов.
Скачать приложение можно на любой удобной платформе. Уведомления настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на мобильном устройстве для точного отображения информации. Пользователи не только могут получать экстренные сообщения, но и другую полезную информацию. Например, можно ознакомиться с памятками, где описан алгоритм действий при ЧС, уточнили в ведомстве.
Для подключения приложения необходимо проверить системные разрешения. Убедиться, что в настройках операционной системы телефона приложению разрешена работа в фоновом режиме и отправка уведомлений.
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