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Дожди и прохлада: погода в Крыму в пятницу
Дожди и прохлада: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Дожди и прохлада: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди и понижение дневной температуры воздуха. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T00:01
2026-07-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди и понижение дневной температуры воздуха. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26.Грозовые дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +17...19, днем +25...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дожди и прохлада: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу пройдут грозовые дожди и станет прохладнее
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди и понижение дневной температуры воздуха. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
В пятницу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +10…14; днем +24…28, в горах +17…22", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26.
Грозовые дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +17...19, днем +25...27.
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