https://crimea.ria.ru/20260724/defitsit-vody-v-feodosii-iz-za-pereboev-so-svetom-snizyat-davlenie-na-magistralnykh-vodovodakh-1157941393.html

Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах

Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах

В Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снижено давление на магистральных водоводах. Об этом сообщает региональный филиал предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T21:22

2026-07-24T21:22

2026-07-24T21:22

феодосия

срочные новости крыма

вода крыма

вода в крыму

водоснабжение

водовод

отключение воды

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_56519759c75aa70510939c37a1883bab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снижено давление на магистральных водоводах. Об этом сообщает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".В этот период возможно слабое давление либо частичное отсутствие водоснабжения в наивысших точках, уточнили на предприятии.Ранее в пятницу также сообщалось, что в Феодосии и части Алушты будут перебои с водой из-за аварий.Часть Крыма утром в пятницу без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова, сообщили в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в СимферополеВСУ атаковали ракетой Киров – есть пострадавшиеРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, срочные новости крыма, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, водовод, отключение воды