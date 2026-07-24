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Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
В Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снижено давление на магистральных водоводах. Об этом сообщает региональный филиал предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T21:22
2026-07-24T21:22
2026-07-24T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снижено давление на магистральных водоводах. Об этом сообщает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".В этот период возможно слабое давление либо частичное отсутствие водоснабжения в наивысших точках, уточнили на предприятии.Ранее в пятницу также сообщалось, что в Феодосии и части Алушты будут перебои с водой из-за аварий.Часть Крыма утром в пятницу без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова, сообщили в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в СимферополеВСУ атаковали ракетой Киров – есть пострадавшиеРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
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Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
Из-за перебоев со светом в Феодосии снизят давление на магистральных водоводах