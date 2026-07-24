https://crimea.ria.ru/20260724/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-seychas---operativnye-dannye-1157959101.html

Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные

Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные

Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи все еще наблюдается большая очередь. Проезда ждать около двух часов. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T20:06

2026-07-24T20:06

2026-07-24T20:06

ситуация на дорогах крыма

крым

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи все еще наблюдается большая очередь. Проезда ждать около двух часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был перекрыт в пятницу более двух часов. После открытия движения проезда ждали более 1300 авто, сейчас очередь сократилась. С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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