Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе
Проблем с запасами продовольствия в Севастополе нет – власти
14:55 24.07.2026 (обновлено: 14:57 24.07.2026)
© Правительство СевастополяМагазин в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали сахар и макароны и подешевели соль и огурцы, проблем с запасами продовольствия нет. Об этом сообщает правительство города.
"По итогам ежедневного мониторинга, снизилась стоимость соли, риса, куриных яиц, сливочного масла, огурцов, помидоров и овощей "борщевого набора". При этом незначительно повысились цены на сахар, макароны и молоко длительного хранения. Рост цен на сахар связан с общероссийским биржевым спросом в летний период", – информирует пресс-служба правительства со ссылкой на местный департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.
По данным департамента, магазины города продолжают продавать товары даже при временных сбоях в электроснабжении и связи. Запасы товаров в среднем по городу составляют от четырнадцати до тридцати четырех дней. Торговые точки работают с учетом графика веерных отключений и сокращенного режима для крупных магазинов.
Чтобы сэкономить на продуктовой в департаменте рекомендуют выбирать товары с синими ценниками – наценка га такое товары составляет всего от 0 до 15%.
В Крыму также нет дефицита продуктов, их подвоз в крупнейшие торговые сети осуществляется и будет продолжаться, несмотря на сложности с логистикой и топливом. В то же время в силу этих проблем цены на многие позиции выросли, сообщали ранее представители крупных торговых сетей региона.
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