https://crimea.ria.ru/20260724/chto-prodovolstvennymi-zapasami-i-tsenami-na-produkty-v-sevastopole-1157947691.html

Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе

Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе

В Севастополе подорожали сахар и макароны и подешевели соль и огурцы, проблем с запасами продовольствия нет. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T14:55

2026-07-24T14:55

2026-07-24T14:57

севастополь

новости севастополя

цены и тарифы

продукты

правительство севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156908467_91:149:1189:767_1920x0_80_0_0_5429363e3f67bffa5ffc81d5bf2ae8ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали сахар и макароны и подешевели соль и огурцы, проблем с запасами продовольствия нет. Об этом сообщает правительство города.По данным департамента, магазины города продолжают продавать товары даже при временных сбоях в электроснабжении и связи. Запасы товаров в среднем по городу составляют от четырнадцати до тридцати четырех дней. Торговые точки работают с учетом графика веерных отключений и сокращенного режима для крупных магазинов.Чтобы сэкономить на продуктовой в департаменте рекомендуют выбирать товары с синими ценниками – наценка га такое товары составляет всего от 0 до 15%.В Крыму также нет дефицита продуктов, их подвоз в крупнейшие торговые сети осуществляется и будет продолжаться, несмотря на сложности с логистикой и топливом. В то же время в силу этих проблем цены на многие позиции выросли, сообщали ранее представители крупных торговых сетей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертИнфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионеВ Севастополе расширили перечень социально значимых товаров

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, цены и тарифы, продукты, правительство севастополя