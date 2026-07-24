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Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе
Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе
В Севастополе подорожали сахар и макароны и подешевели соль и огурцы, проблем с запасами продовольствия нет. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T14:55
2026-07-24T14:57
севастополь
новости севастополя
цены и тарифы
продукты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали сахар и макароны и подешевели соль и огурцы, проблем с запасами продовольствия нет. Об этом сообщает правительство города.По данным департамента, магазины города продолжают продавать товары даже при временных сбоях в электроснабжении и связи. Запасы товаров в среднем по городу составляют от четырнадцати до тридцати четырех дней. Торговые точки работают с учетом графика веерных отключений и сокращенного режима для крупных магазинов.Чтобы сэкономить на продуктовой в департаменте рекомендуют выбирать товары с синими ценниками – наценка га такое товары составляет всего от 0 до 15%.В Крыму также нет дефицита продуктов, их подвоз в крупнейшие торговые сети осуществляется и будет продолжаться, несмотря на сложности с логистикой и топливом. В то же время в силу этих проблем цены на многие позиции выросли, сообщали ранее представители крупных торговых сетей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертИнфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионеВ Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
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севастополь, новости севастополя, цены и тарифы, продукты, правительство севастополя
Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе

Проблем с запасами продовольствия в Севастополе нет – власти

14:55 24.07.2026 (обновлено: 14:57 24.07.2026)
 
© Правительство СевастополяМагазин в Севастополе
Магазин в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе подорожали сахар и макароны и подешевели соль и огурцы, проблем с запасами продовольствия нет. Об этом сообщает правительство города.
"По итогам ежедневного мониторинга, снизилась стоимость соли, риса, куриных яиц, сливочного масла, огурцов, помидоров и овощей "борщевого набора". При этом незначительно повысились цены на сахар, макароны и молоко длительного хранения. Рост цен на сахар связан с общероссийским биржевым спросом в летний период", – информирует пресс-служба правительства со ссылкой на местный департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.
По данным департамента, магазины города продолжают продавать товары даже при временных сбоях в электроснабжении и связи. Запасы товаров в среднем по городу составляют от четырнадцати до тридцати четырех дней. Торговые точки работают с учетом графика веерных отключений и сокращенного режима для крупных магазинов.
Чтобы сэкономить на продуктовой в департаменте рекомендуют выбирать товары с синими ценниками – наценка га такое товары составляет всего от 0 до 15%.
В Крыму также нет дефицита продуктов, их подвоз в крупнейшие торговые сети осуществляется и будет продолжаться, несмотря на сложности с логистикой и топливом. В то же время в силу этих проблем цены на многие позиции выросли, сообщали ранее представители крупных торговых сетей региона.
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