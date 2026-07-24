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Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю
РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T12:34
2026-07-24T12:34
2026-07-24T12:57
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всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота разгромили семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, с 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Поражены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе 16 типа "сухогруз", 10 типа "балкер" и контейнеровоз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоБезэкипажный катер ВСУ разбит в Черном мореВ Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
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россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера
Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю – Минобороны РФ
12:34 24.07.2026 (обновлено: 12:57 24.07.2026)