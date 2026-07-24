https://crimea.ria.ru/20260724/chernomorskiy-flot-unichtozhil-sem-bezekipazhnykh-katerov-vsu-za-nedelyu-1157941830.html

Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю

РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T12:34

2026-07-24T12:34

2026-07-24T12:57

россия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

министерство обороны рф

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота разгромили семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, с 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Поражены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе 16 типа "сухогруз", 10 типа "балкер" и контейнеровоз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоБезэкипажный катер ВСУ разбит в Черном мореВ Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника

россия

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2026

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россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера