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Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света
Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света
В субботу, 25 июля, в поселке Черноморское и еще 10 селах района не будет света, предупредил заместитель главы администрации Черноморского района Андрей... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T16:22
2026-07-24T16:22
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 25 июля, в поселке Черноморское и еще 10 селах района не будет света, предупредил заместитель главы администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.По его информации, в течение дня света не будет в Черноморском (частично), селах Новосельское (полностью), Снежное, Зайцево, Красносельское, Оленевка, Окуневка, Артемовка, Громово, Знаменскоое, Марьино, а также все СНТ в указанных зонах. Плановые отключения необходимы для восстановления энергоснабжения на территории полуострова, пояснил он.Часть Крыма утром в пятницу осталась без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптекиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернетаВода по графику и круглосуточно: где удалось нормализовать подачу
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Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света

Часть Черноморского района Крыма останется без света 25 июля

16:22 24.07.2026
 
© КрымэнергоЭнергосистема Крыма
Энергосистема Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 25 июля, в поселке Черноморское и еще 10 селах района не будет света, предупредил заместитель главы администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.

"Завтра, 25 июля 2026 года, с 08:00 до 17:00, в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения, будет временно отключена подача электроэнергии", – написал он в своем канале в МАКС.

По его информации, в течение дня света не будет в Черноморском (частично), селах Новосельское (полностью), Снежное, Зайцево, Красносельское, Оленевка, Окуневка, Артемовка, Громово, Знаменскоое, Марьино, а также все СНТ в указанных зонах.
Плановые отключения необходимы для восстановления энергоснабжения на территории полуострова, пояснил он.
Часть Крыма утром в пятницу осталась без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения.
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Отключение электроэнергии в КрымуЧерноморский районКрымНовости КрымаЭнергосистема КрымаЭлектричество
 
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