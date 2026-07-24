https://crimea.ria.ru/20260724/chast-chernomorskogo-rayona-kryma-v-subbotu-ostanetsya-bez-sveta-1157947841.html

Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света

Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Часть Черноморского района Крыма в субботу останется без света

В субботу, 25 июля, в поселке Черноморское и еще 10 селах района не будет света, предупредил заместитель главы администрации Черноморского района Андрей... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T16:22

2026-07-24T16:22

2026-07-24T16:22

отключение электроэнергии в крыму

черноморский район

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новости крыма

энергосистема крыма

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 25 июля, в поселке Черноморское и еще 10 селах района не будет света, предупредил заместитель главы администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.По его информации, в течение дня света не будет в Черноморском (частично), селах Новосельское (полностью), Снежное, Зайцево, Красносельское, Оленевка, Окуневка, Артемовка, Громово, Знаменскоое, Марьино, а также все СНТ в указанных зонах. Плановые отключения необходимы для восстановления энергоснабжения на территории полуострова, пояснил он.Часть Крыма утром в пятницу осталась без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптекиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернетаВода по графику и круглосуточно: где удалось нормализовать подачу

черноморский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, черноморский район, крым, новости крыма, энергосистема крыма, электричество