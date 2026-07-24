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Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России
Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны.В частности вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщали ранее региональные власти. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека. Также ВСУ ударили по энергетике Крыма – часть полуострова осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России
571 украинский беспилотник сбит ночью над Крымом и еще 15 регионами России
08:26 24.07.2026 (обновлено: 08:28 24.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – информирует российское оборонное ведомство.
В частности вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге
и области, сообщали ранее региональные власти. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека.
Также ВСУ ударили по энергетике Крыма
– часть полуострова осталась без света.
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