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Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России

Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T08:26

2026-07-24T08:26

2026-07-24T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны.В частности вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщали ранее региональные власти. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека. Также ВСУ ударили по энергетике Крыма – часть полуострова осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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2026

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