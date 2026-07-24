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Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов
Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов
С 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. С 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение недели прицельными ударами поражены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе 16 типа "сухогруз", 10 типа "балкер" и контейнеровоз.Кроме того, разбиты предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Уничтожены места производства и хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в военном ведомстве.23 июля сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. 22 июля в Минобороны России сообщили, что еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска. Ранее в тот же день в Минобороны доложили о поражении в Одесской области двух сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ.Минувшей ночью ВС РФ также нанесли удары и поразили в море суда, военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дроновНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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россия, украина, новости сво, удары по украине, министерство обороны рф
Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов
Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине и поразила 27 морских судов
12:21 24.07.2026 (обновлено: 12:28 24.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. С 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный", "Измаил" и "Николаев", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
В течение недели прицельными ударами поражены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе 16 типа "сухогруз", 10 типа "балкер" и контейнеровоз.
Кроме того, разбиты предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Уничтожены места производства и хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в военном ведомстве.
23 июля сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточным оружием нанесли удары
по порту "Южный" в Одессе. 22 июля в Минобороны России сообщили
, что еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска. Ранее в тот же день в Минобороны доложили о поражении в Одесской области двух сухогрузов
, осуществлявших доставку грузов для ВСУ.
Минувшей ночью ВС РФ также нанесли удары и поразили в море суда, военные объекты, портовую инфраструктуру
и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.
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