https://crimea.ria.ru/20260724/armiya-rf-vzyala-pod-kontrol-esche-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-1157941021.html
Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
Российские бойцы за сутки взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T12:14
2026-07-24T12:14
2026-07-24T12:18
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские бойцы за сутки взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Материал дополняется
Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
Еще два населенных пункта в Харьковской области взяты под контроль армией России
12:14 24.07.2026 (обновлено: 12:18 24.07.2026)