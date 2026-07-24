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Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
Российские бойцы за сутки взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T12:14
2026-07-24T12:18
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские бойцы за сутки взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости сво
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Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области

Еще два населенных пункта в Харьковской области взяты под контроль армией России

12:14 24.07.2026 (обновлено: 12:18 24.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские бойцы за сутки взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино Харьковской области", – говорится в сообщении.
 
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Заголовок открываемого материала
12:14Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
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