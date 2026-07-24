https://crimea.ria.ru/20260724/agent-kieva-s-bomboy-zaderzhana-v-moskve-pri-popytke-vzorvat-avto-1157932278.html

Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто

Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто

В Москве задержана 30-летняя женщина при попытке установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T09:06

2026-07-24T09:06

2026-07-24T09:06

диверсия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Москве задержана 30-летняя женщина при попытке установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, гражданки РФ транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, прошла инструктаж по диверсионно-террористической деятельности и вернулась в Россию.Злоумышленницу задержали в момент закладки бомбы под автомобиль. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Фигурантка заключена под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводятся с целью квалификации преступления по статье о государственной измене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключенияЗадержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизменуГотовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, москва, украина