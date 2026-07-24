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Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто
Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто
В Москве задержана 30-летняя женщина при попытке установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:06
2026-07-24T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Москве задержана 30-летняя женщина при попытке установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, гражданки РФ транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, прошла инструктаж по диверсионно-террористической деятельности и вернулась в Россию.Злоумышленницу задержали в момент закладки бомбы под автомобиль. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Фигурантка заключена под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводятся с целью квалификации преступления по статье о государственной измене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключенияЗадержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизменуГотовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
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диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, москва, украина
Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто

Агент Киева пыталась взорвать авто сотрудника органов безопасности в Москве

09:06 24.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Москве задержана 30-летняя женщина при попытке установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным силовиков, гражданки РФ транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, прошла инструктаж по диверсионно-террористической деятельности и вернулась в Россию.
"По заданию куратора она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине Самары и убыла в Московский регион с целью совершения теракта в отношении одного из сотрудников органов безопасности", – сообщили в ведомстве.
Злоумышленницу задержали в момент закладки бомбы под автомобиль. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Фигурантка заключена под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводятся с целью квалификации преступления по статье о государственной измене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.
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ДиверсияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиМоскваУкраина
 
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