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Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Центробанк снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Это следует из заявления регулятора. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T13:34
2026-07-24T13:45
новости
центробанк рф
ключевая ставка
экономика
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Это следует из заявления регулятора.Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.Ранее эксперты прогнозировали, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% - 14,5% до 14,25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладовНазвано условие всплеска ипотечного кредитования в РоссииБудут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка
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новости, центробанк рф, ключевая ставка, экономика, бизнес
Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14%

13:34 24.07.2026 (обновлено: 13:45 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Это следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых", – сказано на сайте Центробанка.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Ранее эксперты прогнозировали, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% - 14,5% до 14,25%.
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