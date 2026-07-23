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Зеленский признал утрату морских портов на Украине
Зеленский признал утрату морских портов на Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Зеленский признал утрату морских портов на Украине
Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T17:11
2026-07-23T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии.Ранее СМИ со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого сообщили, что по состоянию на четверг суда перестали заходить в черноморские порты Украины.Накануне крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, сообщила, что прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и ЧерноморскаНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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украина, владимир зеленский, в мире, новости, судоходство, новости сво
Зеленский признал утрату морских портов на Украине
В порты Украины не может зайти ни одно судно – Зеленский