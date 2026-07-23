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Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени

Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T17:43

2026-07-23T17:43

2026-07-23T17:43

владимир зеленский

украина

россия

сша

переговоры

политика

внешняя политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.По его словам, если бы сроки проведения зависели от Киева, то эта встреча "была бы уже в июле"."Но не все зависит от нас", - добавил он.Зеленский также сообщил, что у США есть несколько планов окончания конфликта.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине

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владимир зеленский, украина, россия, сша, переговоры, политика, внешняя политика, новости