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Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени
Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T17:43
2026-07-23T17:43
владимир зеленский
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.По его словам, если бы сроки проведения зависели от Киева, то эта встреча "была бы уже в июле"."Но не все зависит от нас", - добавил он.Зеленский также сообщил, что у США есть несколько планов окончания конфликта.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине
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владимир зеленский, украина, россия, сша, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени

Зеленский хочет до осени организовать встречу по Украине с участием России и США

17:43 23.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.
"Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Безусловно, надо все это делать до осени. Считаю, надо настойчиво над этим работать", - приводят слова Зеленского украинские СМИ.
По его словам, если бы сроки проведения зависели от Киева, то эта встреча "была бы уже в июле".
"Но не все зависит от нас", - добавил он.
Зеленский также сообщил, что у США есть несколько планов окончания конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
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