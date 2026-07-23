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Запорожская и Херсонская области частично обесточены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Запорожская и Херсонская области частично обесточены
Запорожская и Херсонская области частично обесточены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Запорожская и Херсонская области частично обесточены
В четверг, 23 июля, значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света. Сроки восстановления зависят от возможности безопасного проведения... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:04
2026-07-23T10:04
отключение электроэнергии
запорожская область
херсонская область
электричество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света. Сроки восстановления зависят от возможности безопасного проведения работ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады продолжают работы", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.Он уточнил, что сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах.Также по информации "Херсонэнерго", филиала "Юго-Западная ЭСК" - 14 округов Херсонской области остаются без света в связи с технологическим нарушением в энергосистеме.Обесточены муниципальные округа: Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский Каховский, Новокаховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский, Верхнерогачикский.Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на Запорожскую область был поврежден ключевой энергетический объект.Также в четверг часть Крыма обесточена в результате беспилотных атак ВСУ на объекты энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоныДжанкойский район без света: где получить помощьВ Ялте нет воды из-за отключения света
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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отключение электроэнергии, запорожская область, херсонская область, электричество, новости
Запорожская и Херсонская области частично обесточены

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей остались без электроснабжения

10:04 23.07.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света. Сроки восстановления зависят от возможности безопасного проведения работ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады продолжают работы", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах.
Также по информации "Херсонэнерго", филиала "Юго-Западная ЭСК" - 14 округов Херсонской области остаются без света в связи с технологическим нарушением в энергосистеме.
Обесточены муниципальные округа: Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский Каховский, Новокаховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский, Верхнерогачикский.
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на Запорожскую область был поврежден ключевой энергетический объект.
Также в четверг часть Крыма обесточена в результате беспилотных атак ВСУ на объекты энергетики.
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Отключение электроэнергииЗапорожская областьХерсонская областьЭлектричествоНовости
 
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