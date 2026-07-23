https://crimea.ria.ru/20260723/zaporozhskaya-i-khersonskaya-oblasti-chastichno-obestocheny-1157898399.html

Запорожская и Херсонская области частично обесточены

Запорожская и Херсонская области частично обесточены - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Запорожская и Херсонская области частично обесточены

В четверг, 23 июля, значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света. Сроки восстановления зависят от возможности безопасного проведения... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T10:04

2026-07-23T10:04

2026-07-23T10:04

отключение электроэнергии

запорожская область

херсонская область

электричество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369128_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_b1e731296347bc7f08773f1d1ea12aad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света. Сроки восстановления зависят от возможности безопасного проведения работ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады продолжают работы", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.Он уточнил, что сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах.Также по информации "Херсонэнерго", филиала "Юго-Западная ЭСК" - 14 округов Херсонской области остаются без света в связи с технологическим нарушением в энергосистеме.Обесточены муниципальные округа: Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский Каховский, Новокаховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский, Верхнерогачикский.Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на Запорожскую область был поврежден ключевой энергетический объект.Также в четверг часть Крыма обесточена в результате беспилотных атак ВСУ на объекты энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоныДжанкойский район без света: где получить помощьВ Ялте нет воды из-за отключения света

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, запорожская область, херсонская область, электричество, новости