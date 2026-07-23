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Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма

Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма

В Ялте начинают подавать воду населению по графику: включать ее будут днем и ограничивать ночью, чтобы перегружать систему. Об этом в эфире радио "Спуник в... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T10:25

2026-07-23T10:25

2026-07-23T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Ялте начинают подавать воду населению по графику: включать ее будут днем и ограничивать ночью, чтобы перегружать систему. Об этом в эфире радио "Спуник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Система водоснабжения в Ялте и Алуште выстроена самотечная, но при отсутствии электроэнергии на канализационных очистных сооружениях предприятие вынуждено применять графики подачи воды, снижать давление и, соответственно, подавать ее для населения с ограничениями, пояснил Новик.Тем не менее, сценарий работы в таких условиях понятен, схема работы выстроена давно по всем регионам Крыма, и все для стабилизации ситуации, по его словам, делается ежедневно.Он уточнил, что уже утром в четверг, 23 июля, вода должна пойти в дома ялтинцев, а по ночам пока будут действовать ограничения для пополнения резервуаров и перевода системы в щадящую работу.В Алуште давление для подачи воды ночью также снижается, отметил он."Это определенный режим экономии, в том числе... для того, чтобы отдыхало оборудование, дизель-генераторные установки, которые не рассчитаны на круглосуточную работу – это временный, резервный источник электроснабжения", – отметил Новик.Тем не менее, уже сегодня "практически вся Алушта с водоснабжением 100% круглосуточно", добавил он."На ночь мы немножко снижаемся, днем тоже, чтобы пополнить запасы и не сильно перегружать систему водоотведения. По канализации – работаем на генераторах, поэтому есть возможность подавать, в принципе, населению воду", – заключил директор предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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