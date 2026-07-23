https://crimea.ria.ru/20260723/vzryv-gaza-v-podmoskove-obnaruzheno-pogibshiy-1157906643.html
Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший
Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший
Погибший обнаружен в сгоревшей из-за взрыва газа квартире в Егорьевске Московской области. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Вилкулов. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:32
2026-07-23T12:32
2026-07-23T12:44
подмосковье
московская область
происшествия
взрыв
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157906737_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e0ce168d6b76d7bc640fe1a70b0b735c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Погибший обнаружен в сгоревшей из-за взрыва газа квартире в Егорьевске Московской области. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Вилкулов.Взрыв газа с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске в четверг утром. Газовоздушная смесь взорвалась в одном из домов 1-ого микрорайона. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 9:50. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проинформировали в пресс-службе СК РФ.Жители соседних квартир эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения в школе. "Подготовлен маневренный фонд — если жители не смогут вернуться в свои квартиры, они будут размещены там. В обязательном порядке проверим несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157906737_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_82eb3d4790167a29c2ad6aa4a9f0c310.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подмосковье, московская область, происшествия, взрыв, новости, общество
Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший
В Подмосковье при взрыве газа в многоэтажке обнаружен погибший
12:32 23.07.2026 (обновлено: 12:44 23.07.2026)