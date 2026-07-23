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Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший

Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший

Погибший обнаружен в сгоревшей из-за взрыва газа квартире в Егорьевске Московской области. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Вилкулов. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T12:32

2026-07-23T12:32

2026-07-23T12:44

подмосковье

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Погибший обнаружен в сгоревшей из-за взрыва газа квартире в Егорьевске Московской области. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Вилкулов.Взрыв газа с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске в четверг утром. Газовоздушная смесь взорвалась в одном из домов 1-ого микрорайона. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 9:50. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проинформировали в пресс-службе СК РФ.Жители соседних квартир эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения в школе. "Подготовлен маневренный фонд — если жители не смогут вернуться в свои квартиры, они будут размещены там. В обязательном порядке проверим несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, происшествия, взрыв, новости, общество