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Взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье – ранены трое
Взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье – ранены трое - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье – ранены трое
Взрыв газа с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как сообщает пресс-служа МЧС Московской области, пострадали три человека. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:09
2026-07-23T11:09
2026-07-23T11:09
взрыв газа
московская область
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Взрыв газа с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как сообщает пресс-служа МЧС Московской области, пострадали три человека.По данным спасателей, газовоздушная смесь взорвалась в одном из домов 1-ого микрорайона. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 9:50.К ликвидации последствий привлечены 27 человек и 9 единиц техники, добавили в ведомстве.Как уточнил глава Егорьевского муниципалитета Дмитрий Викулов, взрыв произошел в 8.30 в доме №21. "Газоснабжение в подъезде отключено. Обстоятельства произошедшего уточняются", – написал Викулов в своем канале в МАКС.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проинформировали в пресс-службе СК РФ. По данным правоохранителей, пострадавшие госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияГаз взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человекВзрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
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взрыв газа, московская область, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье – ранены трое
В Подмосковь в жилом доме взорвался газ и начался пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Взрыв газа с последующим пожаром произошли в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как сообщает пресс-служа МЧС Московской области, пострадали три человека.
По данным спасателей, газовоздушная смесь взорвалась в одном из домов 1-ого микрорайона. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 9:50.
"Звеном газодымозащитной службы спасено три человека. Эвакуировано 28 человек, в том числе семеро детей. К сожалению, есть трое пострадавших", – сказано в сообщении.
К ликвидации последствий привлечены 27 человек и 9 единиц техники, добавили в ведомстве.
Как уточнил глава Егорьевского муниципалитета Дмитрий Викулов, взрыв произошел в 8.30 в доме №21.
"Газоснабжение в подъезде отключено. Обстоятельства произошедшего уточняются", – написал Викулов в своем канале в МАКС.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проинформировали в пресс-службе СК РФ. По данным правоохранителей, пострадавшие госпитализированы.
"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, с участием экспертов планируется проведение осмотра", – сообщили в ведомстве.
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