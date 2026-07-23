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ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека
В Энергодаре Запорожской области из-за атак ВСУ ранены четыре мирных жителя, сейчас они госпитализированы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:47
2026-07-23T10:47
энергодар
атаки всу
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. В Энергодаре Запорожской области из-за атак ВСУ ранены четыре мирных жителя, сейчас они госпитализированы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.Вторая атака пришлась по территории магазина по улице Воинов-интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет - он находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, также получившая тяжелые ранения, добавил глава Энергодара.Максим Пухов призвал жителей сохранять максимальную осторожность и по возможности избегать мест массового пребывания людей и открытых пространств.Утром 23 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых - двое детей.В результате атак ВСУ минувшей ночью трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеНад Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотникаВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
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энергодар, атаки всу, новости сво, запорожская область, новые регионы россии
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека

В результате двух атак ВСУ в Энергодаре ранения получили четыре мирных жителя

10:47 23.07.2026
 
© Глава Энергодара Максим ПуховБеспилотник ВСУ в Энергодаре
Беспилотник ВСУ в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
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СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. В Энергодаре Запорожской области из-за атак ВСУ ранены четыре мирных жителя, сейчас они госпитализированы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

"В результате двух атак по гражданским объектам Энергодара пострадали четыре мирных жителя. Первый удар был нанесен по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Вторая атака пришлась по территории магазина по улице Воинов-интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет - он находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, также получившая тяжелые ранения, добавил глава Энергодара.
Максим Пухов призвал жителей сохранять максимальную осторожность и по возможности избегать мест массового пребывания людей и открытых пространств.
Утром 23 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых - двое детей.
В результате атак ВСУ минувшей ночью трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области.
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ЭнергодарАтаки ВСУНовости СВОЗапорожская областьНовые регионы России
 
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