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ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека
В Энергодаре Запорожской области из-за атак ВСУ ранены четыре мирных жителя, сейчас они госпитализированы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:47
2026-07-23T10:47
2026-07-23T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. В Энергодаре Запорожской области из-за атак ВСУ ранены четыре мирных жителя, сейчас они госпитализированы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.Вторая атака пришлась по территории магазина по улице Воинов-интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет - он находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, также получившая тяжелые ранения, добавил глава Энергодара.Максим Пухов призвал жителей сохранять максимальную осторожность и по возможности избегать мест массового пребывания людей и открытых пространств.Утром 23 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых - двое детей.В результате атак ВСУ минувшей ночью трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеНад Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотникаВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
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РИА Новости Крым
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энергодар, атаки всу, новости сво, запорожская область, новые регионы россии
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека
В результате двух атак ВСУ в Энергодаре ранения получили четыре мирных жителя