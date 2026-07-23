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ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые
ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые
При ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T13:52
2026-07-23T13:52
2026-07-23T13:52
луганская народная республика (лнр)
новости
леонид пасечник
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также в результате ударов по территории города ранены двое мужчин.Глава региона добавил, что в Красном Луче вражеский беспилотник атаковал частный сектор. Серьезно пострадала 51-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одной женщине помощь оказана на месте. В Сватово неонацисты прицельно ударили по водителю "Луганскэнерго". Он получил ранения.Несколько ударов украинские вооруженные формирования нанесли по Луганску.За сутки под ударами БПЛА оказались легковые и грузовые машины в Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском, Белокуракинском муниципальных округах и в Счастье. В Ровеньках, Стаханове, Алчевске атакованы автомобильные стоянки и транспортные предприятия.21 июля в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четверо человек, включая детей. 20 июля Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшиеАтаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, атаки всу
ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые
При ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Кременском муниципальном округе враг атаковал автомобиль, в котором находилась семья. К несчастью, 62-летний мужчина от полученных травм погиб, его 53-летняя жена получила ранения", - написал в своем канале в МАКС Пасечник.
Также в результате ударов по территории города ранены двое мужчин.
Глава региона добавил, что в Красном Луче вражеский беспилотник атаковал частный сектор. Серьезно пострадала 51-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одной женщине помощь оказана на месте. В Сватово неонацисты прицельно ударили по водителю "Луганскэнерго". Он получил ранения.
Несколько ударов украинские вооруженные формирования нанесли по Луганску.
"Атакованы территории оптовых продовольственных складов и рынка "Околица", автостоянки и грузовые машины. К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Пасечник.
За сутки под ударами БПЛА оказались легковые и грузовые машины в Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском, Белокуракинском муниципальных округах и в Счастье. В Ровеньках, Стаханове, Алчевске атакованы автомобильные стоянки и транспортные предприятия.
21 июля в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены
четверо человек, включая детей. 20 июля Вооруженные формирования Украины атаковали
машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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