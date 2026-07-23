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ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые

ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 23.07.2026

ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые

При ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T13:52

2026-07-23T13:52

2026-07-23T13:52

луганская народная республика (лнр)

новости

леонид пасечник

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также в результате ударов по территории города ранены двое мужчин.Глава региона добавил, что в Красном Луче вражеский беспилотник атаковал частный сектор. Серьезно пострадала 51-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одной женщине помощь оказана на месте. В Сватово неонацисты прицельно ударили по водителю "Луганскэнерго". Он получил ранения.Несколько ударов украинские вооруженные формирования нанесли по Луганску.За сутки под ударами БПЛА оказались легковые и грузовые машины в Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском, Белокуракинском муниципальных округах и в Счастье. В Ровеньках, Стаханове, Алчевске атакованы автомобильные стоянки и транспортные предприятия.21 июля в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четверо человек, включая детей. 20 июля Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшиеАтаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, атаки всу