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ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра

ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 23.07.2026

ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра

Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T08:27

2026-07-23T08:27

2026-07-23T08:27

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

группировка войск "днепр"

министерство обороны рф

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве рассказали, что во время разведки бойцы обнаружили в небе разведывательный квадрокоптер противника. Он активно маневрировал, корректируя огонь артиллерии ВСУ по позициям российских подразделений. Однако вместо немедленного подавления средствами РЭБ было принято решение скрытно сопроводить аппарат до места посадки.Специалисты аккуратно вели цель, фиксируя маршрут отхода. Когда украинский дрон приземлился, расчеты засекли точку, откуда производился запуск.Для уничтожения цели использовались оптоволоконные FPV-дроны, которые не подвержены воздействию вражеских РЭБ. Точным попаданием дрон уничтожил личный состав вражеского расчета, разбил антенны и вывел из строя оборудование пункта управления. Таким образом враг лишается "глаз" и возможности вести прицельный артиллерийский огонь.Ранее российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в Запорожской области в окрестностях Григоровки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУДобровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВОРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", министерство обороны рф, херсонская область, видео, видео