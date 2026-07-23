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ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра
ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра
Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T08:27
2026-07-23T08:27
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
группировка войск "днепр"
министерство обороны рф
херсонская область
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве рассказали, что во время разведки бойцы обнаружили в небе разведывательный квадрокоптер противника. Он активно маневрировал, корректируя огонь артиллерии ВСУ по позициям российских подразделений. Однако вместо немедленного подавления средствами РЭБ было принято решение скрытно сопроводить аппарат до места посадки.Специалисты аккуратно вели цель, фиксируя маршрут отхода. Когда украинский дрон приземлился, расчеты засекли точку, откуда производился запуск.Для уничтожения цели использовались оптоволоконные FPV-дроны, которые не подвержены воздействию вражеских РЭБ. Точным попаданием дрон уничтожил личный состав вражеского расчета, разбил антенны и вывел из строя оборудование пункта управления. Таким образом враг лишается "глаз" и возможности вести прицельный артиллерийский огонь.Ранее российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в Запорожской области в окрестностях Григоровки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУДобровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВОРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
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РИА Новости Крым
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", министерство обороны рф, херсонская область, видео, видео
ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра

Минобороны: ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра

08:27 23.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

"В ходе очередного боевого дежурства операторы ударных FPV-дронов уничтожили пункт управления и запуска вражеских БПЛА на Каховском направлении в зоне ответственности общевойскового объединения", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что во время разведки бойцы обнаружили в небе разведывательный квадрокоптер противника. Он активно маневрировал, корректируя огонь артиллерии ВСУ по позициям российских подразделений. Однако вместо немедленного подавления средствами РЭБ было принято решение скрытно сопроводить аппарат до места посадки.
Специалисты аккуратно вели цель, фиксируя маршрут отхода. Когда украинский дрон приземлился, расчеты засекли точку, откуда производился запуск.

"Данные объективного контроля незамедлительно легли на карту. В указанном квадрате был вычислен замаскированный пункт управления, четко идентифицированы выносные антенны связи и силы противника, обслуживающие стартовую площадку", – добавили в Минобороны РФ.

Для уничтожения цели использовались оптоволоконные FPV-дроны, которые не подвержены воздействию вражеских РЭБ. Точным попаданием дрон уничтожил личный состав вражеского расчета, разбил антенны и вывел из строя оборудование пункта управления. Таким образом враг лишается "глаз" и возможности вести прицельный артиллерийский огонь.
Ранее российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в Запорожской области в окрестностях Григоровки.
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