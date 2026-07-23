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Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие
Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие
В Воронежской области беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты, есть пострадавшие. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T07:08
2026-07-23T07:08
2026-07-23T07:08
воронежская область
атаки всу
александр гусев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты, есть пострадавшие. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Александр Гусев.На месте работают экстренные службы. Как сообщалось, в Ульяновской области в результате атаки БПЛА начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человекПосле атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеИз-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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воронежская область, атаки всу, александр гусев, происшествия, новости сво
Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие
В Воронежской области ВСУ атаковали гражданские объекты - есть раненые