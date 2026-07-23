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Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие
Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие
В Воронежской области беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты, есть пострадавшие. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T07:08
2026-07-23T07:08
воронежская область
атаки всу
александр гусев
происшествия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты, есть пострадавшие. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Александр Гусев.На месте работают экстренные службы. Как сообщалось, в Ульяновской области в результате атаки БПЛА начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человекПосле атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеИз-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
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РИА Новости Крым
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воронежская область, атаки всу, александр гусев, происшествия, новости сво
Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие

В Воронежской области ВСУ атаковали гражданские объекты - есть раненые

07:08 23.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты, есть пострадавшие. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые воронежцы! Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия", - написал он своих соцсетях.
На месте работают экстренные службы.
Как сообщалось, в Ульяновской области в результате атаки БПЛА начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.
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Воронежская областьАтаки ВСУАлександр ГусевПроисшествияНовости СВО
 
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