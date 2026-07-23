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Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты Севастополя
Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты Севастополя - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты Севастополя
Военные совместно с властями постоянно работают над повышением эффективности отражения воздушных атак врага на энергетические объекты Севастополя. Об этом... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T19:43
2026-07-23T19:43
2026-07-23T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Военные совместно с властями постоянно работают над повышением эффективности отражения воздушных атак врага на энергетические объекты Севастополя. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.Развожаев подчеркнул, что федеральные и региональные специалисты стараются максимально быстро устранять повреждения в энергосистеме, возникающие вследствие вражеских ударов. При этом ограничения могут вводиться внезапно, поэтому очень сложно выдержать графики отключения света.Как отметил губернатор, если на первом этапе атак ВСУ на энергосистему в Севастополе несколько раз были длительные ограничения электроснабжения, то сейчас город смог выйти в режим менее продолжительных по времени отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
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севастополь, михаил развожаев, энергосистема крыма, электросети, электросети крыма, новости севастополя, атаки всу на крым
Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты Севастополя
Военные работают над повышением эффективности отражения атак на Севастополь – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Военные совместно с властями постоянно работают над повышением эффективности отражения воздушных атак врага на энергетические объекты Севастополя. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.
"Мы все вместе с военными прикладываем усилия для того, чтобы более эффективно и результативно отражать атаки. Какие объекты поражены, как трансформируется система, какие меры мы принимаем для обороны и восстановления – обо всем этом я по понятным причинам не буду рассказывать в эфире. Но это все делается, и мы видим, что ситуацию удерживать поучается", - сказал градоначальник.
Развожаев подчеркнул, что федеральные и региональные специалисты стараются максимально быстро устранять повреждения в энергосистеме, возникающие вследствие вражеских ударов. При этом ограничения могут вводиться внезапно, поэтому очень сложно выдержать графики отключения света.
Как отметил губернатор, если на первом этапе атак ВСУ на энергосистему в Севастополе несколько раз были длительные ограничения электроснабжения, то сейчас город смог выйти в режим менее продолжительных по времени отключений.
"При этом стараемся по большей части ограничиваться только нежилым сектором и не давать ограничения по большому объему", - добавил он.
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