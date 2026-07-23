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"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян
"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян - РИА Новости Крым, 23.07.2026
"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян
Большинство россиян назвали любимой приключенческой книгой "Властелин Колец" Джона Рональда Руэла Толкина, а фаворитом среди книжных героев оказался известный... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T14:30
2026-07-23T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Большинство россиян назвали любимой приключенческой книгой "Властелин Колец" Джона Рональда Руэла Толкина, а фаворитом среди книжных героев оказался известный сыщик Шерлок Холмс, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес", ВТБ и сети книжных магазинов "Читай-город", которые есть в распоряжении РИА Новости.Замыкают топ-5 "Три мушкетера" (16%) Александра Дюма и сборник "Приключения Алисы" (15%) Кира Булычева."Любимым героем приключенческого романа стал Шерлок Холмс, набрав 36% голосов", - отмечается в исследовании.Второе место занял Арагорн (24%) из "Властелина Колец". На третьей и четвертой строчке - Эдмон Дантес (21%) из "Графа Монте-Кристо" и Алиса Селезнева (15%) из цикла Кира Булычева. Замыкает топ-5 Д’Артаньян (14%) из "Трех мушкетеров".Две трети опрошенных россиян хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги героев книг, добавили в "Литрес". При этом 40% представляли себя на месте персонажей, но понимали, что это лишь фантазии и мечты. 16% в детстве всерьез готовились стать героем: строили плоты/шалаши, искали сокровища во дворе, учились ориентироваться по звездам. 10% стараются привносить дух приключений в свою реальную жизнь: путешествовать, покорять горы, заниматься дайвингом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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книги, литература, втб, общество

"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян

14:30 23.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосковский фестиваль "Книги России" на Красной площади. День второй
Московский фестиваль Книги России на Красной площади. День второй - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Большинство россиян назвали любимой приключенческой книгой "Властелин Колец" Джона Рональда Руэла Толкина, а фаворитом среди книжных героев оказался известный сыщик Шерлок Холмс, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес", ВТБ и сети книжных магазинов "Читай-город", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Любимой приключенческой книгой респонденты назвали "Властелина Колец" (29%), на втором месте - цикл детективов о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля (25%), а на третьем - "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма (24%)", - говорится в сообщении.
Замыкают топ-5 "Три мушкетера" (16%) Александра Дюма и сборник "Приключения Алисы" (15%) Кира Булычева.
"Любимым героем приключенческого романа стал Шерлок Холмс, набрав 36% голосов", - отмечается в исследовании.
Второе место занял Арагорн (24%) из "Властелина Колец". На третьей и четвертой строчке - Эдмон Дантес (21%) из "Графа Монте-Кристо" и Алиса Селезнева (15%) из цикла Кира Булычева. Замыкает топ-5 Д’Артаньян (14%) из "Трех мушкетеров".
Две трети опрошенных россиян хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги героев книг, добавили в "Литрес". При этом 40% представляли себя на месте персонажей, но понимали, что это лишь фантазии и мечты. 16% в детстве всерьез готовились стать героем: строили плоты/шалаши, искали сокровища во дворе, учились ориентироваться по звездам. 10% стараются привносить дух приключений в свою реальную жизнь: путешествовать, покорять горы, заниматься дайвингом.
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