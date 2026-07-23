https://crimea.ria.ru/20260723/vlastelin-kolets-stal-lyubimoy-priklyuchencheskoy-knigoy-rossiyan-1157911958.html

"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян

"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян - РИА Новости Крым, 23.07.2026

"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян

Большинство россиян назвали любимой приключенческой книгой "Властелин Колец" Джона Рональда Руэла Толкина, а фаворитом среди книжных героев оказался известный... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T14:30

2026-07-23T14:30

2026-07-23T14:30

книги

литература

втб

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110033/86/1100338603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9459fe8424051308d9c1ae69ed4c67a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Большинство россиян назвали любимой приключенческой книгой "Властелин Колец" Джона Рональда Руэла Толкина, а фаворитом среди книжных героев оказался известный сыщик Шерлок Холмс, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес", ВТБ и сети книжных магазинов "Читай-город", которые есть в распоряжении РИА Новости.Замыкают топ-5 "Три мушкетера" (16%) Александра Дюма и сборник "Приключения Алисы" (15%) Кира Булычева."Любимым героем приключенческого романа стал Шерлок Холмс, набрав 36% голосов", - отмечается в исследовании.Второе место занял Арагорн (24%) из "Властелина Колец". На третьей и четвертой строчке - Эдмон Дантес (21%) из "Графа Монте-Кристо" и Алиса Селезнева (15%) из цикла Кира Булычева. Замыкает топ-5 Д’Артаньян (14%) из "Трех мушкетеров".Две трети опрошенных россиян хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги героев книг, добавили в "Литрес". При этом 40% представляли себя на месте персонажей, но понимали, что это лишь фантазии и мечты. 16% в детстве всерьез готовились стать героем: строили плоты/шалаши, искали сокровища во дворе, учились ориентироваться по звездам. 10% стараются привносить дух приключений в свою реальную жизнь: путешествовать, покорять горы, заниматься дайвингом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, литература, втб, общество