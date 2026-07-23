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ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T20:24
2026-07-23T20:24
2026-07-23T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка противника подвезти боеприпасы или провести ротацию пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов. Об этом сообщили в Минобороны России.При этом расчеты FPV-дронов работают круглосуточно, цели поражают опытные операторы БПЛА."Российские бойцы не дают противнику ни единого шанса довезти провизию, горюче-смазочные материалы или боекомплект. Более того, снайперским ударам дронов регулярно подвергаются пешие группы, пытающиеся провести ротацию личного состава, что делает пребывание вражеских солдат на передовой крайне тяжелым", - уточнили в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУВ Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛАТочный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, видео, видео
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
Десантники Новороссийска перекрывают подъездные пути для ВСУ на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка противника подвезти боеприпасы или провести ротацию пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач СВО десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают лишать украинские формирования способности маневрировать и пополнять запасы на Запорожском направлении. Под контролем крылатой пехоты находятся стратегически важные пути снабжения противника, расположенные севернее населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка", - говорится в сообщении.
При этом расчеты FPV-дронов работают круглосуточно, цели поражают опытные операторы БПЛА.
"Российские бойцы не дают противнику ни единого шанса довезти провизию, горюче-смазочные материалы или боекомплект. Более того, снайперским ударам дронов регулярно подвергаются пешие группы, пытающиеся провести ротацию личного состава, что делает пребывание вражеских солдат на передовой крайне тяжелым", - уточнили в ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось
, что операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.
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