Рейтинг@Mail.ru
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260723/vdv-rossii-vzyali-pod-ognevoy-kontrol-dvizhenie-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1157900152.html
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T20:24
2026-07-23T20:24
россия
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157900449_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_5032824c5f4ba194f29398de68b9ddd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка противника подвезти боеприпасы или провести ротацию пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов. Об этом сообщили в Минобороны России.При этом расчеты FPV-дронов работают круглосуточно, цели поражают опытные операторы БПЛА."Российские бойцы не дают противнику ни единого шанса довезти провизию, горюче-смазочные материалы или боекомплект. Более того, снайперским ударам дронов регулярно подвергаются пешие группы, пытающиеся провести ротацию личного состава, что делает пребывание вражеских солдат на передовой крайне тяжелым", - уточнили в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУВ Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛАТочный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157900449_0:0:693:519_1920x0_80_0_0_151ee965d887d2b56275f5e05ec23463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, видео, видео
ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области

Десантники Новороссийска перекрывают подъездные пути для ВСУ на Запорожском направлении

20:24 23.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка противника подвезти боеприпасы или провести ротацию пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач СВО десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают лишать украинские формирования способности маневрировать и пополнять запасы на Запорожском направлении. Под контролем крылатой пехоты находятся стратегически важные пути снабжения противника, расположенные севернее населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка", - говорится в сообщении.
При этом расчеты FPV-дронов работают круглосуточно, цели поражают опытные операторы БПЛА.
"Российские бойцы не дают противнику ни единого шанса довезти провизию, горюче-смазочные материалы или боекомплект. Более того, снайперским ударам дронов регулярно подвергаются пешие группы, пытающиеся провести ротацию личного состава, что делает пребывание вражеских солдат на передовой крайне тяжелым", - уточнили в ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось, что операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ
В Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛА
Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
 
РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38Ускоряет рост кроликов и цыплят: в Крыму из водоросли могут сделать пищевую добавку
21:28В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход
21:20Сотрудники ТЦК мобилизовали священника
21:12Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя
21:05Над Крымом и другими российскими регионами сбили 172 дрона ВСУ
20:58Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно
20:46Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики
20:24ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
20:11Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаров
19:59Как наполнены водохранилища в Крыму
19:43Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты Севастополя
19:37В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек
19:29Троллейбусы по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе пойдут 24 июля
19:22В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива
19:14Не только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение
19:06В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям
18:54Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии
18:39Принят закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий
18:21Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году
18:20Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ
Лента новостейМолния