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ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области

ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.07.2026

ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области

Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T20:24

2026-07-23T20:24

2026-07-23T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВДВ взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ севернее сел Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области. Теперь любая попытка противника подвезти боеприпасы или провести ротацию пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов. Об этом сообщили в Минобороны России.При этом расчеты FPV-дронов работают круглосуточно, цели поражают опытные операторы БПЛА."Российские бойцы не дают противнику ни единого шанса довезти провизию, горюче-смазочные материалы или боекомплект. Более того, снайперским ударам дронов регулярно подвергаются пешие группы, пытающиеся провести ротацию личного состава, что делает пребывание вражеских солдат на передовой крайне тяжелым", - уточнили в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУВ Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛАТочный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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