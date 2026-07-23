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В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов
В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов
В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T18:03
2026-07-23T18:03
2026-07-23T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города.При этом в Единой службе подчеркнули, что зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена."Убедительно просим не использовать мощности Wi-Fi в развлекательных целях",- добавили в ЕДДС.Все вопросы можно задать круглосуточно по телефонам: +79789014112, +73654239383.Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света остался ряд населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу КрымаВ Крыму расширили зону ЧСЧто происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны
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В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов
В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов