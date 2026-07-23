https://crimea.ria.ru/20260723/v-yalte-poyavilsya-kruglosutochnyy-punkt-zaryadki-telefonov-1157923342.html

В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов

В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов

В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T18:03

2026-07-23T18:03

2026-07-23T18:03

ялта

режим чс

общество

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

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электросети крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города.При этом в Единой службе подчеркнули, что зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена."Убедительно просим не использовать мощности Wi-Fi в развлекательных целях",- добавили в ЕДДС.Все вопросы можно задать круглосуточно по телефонам: +79789014112, +73654239383.Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света остался ряд населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу КрымаВ Крыму расширили зону ЧСЧто происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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