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В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов
В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов
В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T18:03
2026-07-23T18:03
ялта
режим чс
общество
энергосистема крыма
электроэнергия
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отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города.При этом в Единой службе подчеркнули, что зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена."Убедительно просим не использовать мощности Wi-Fi в развлекательных целях",- добавили в ЕДДС.Все вопросы можно задать круглосуточно по телефонам: +79789014112, +73654239383.Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света остался ряд населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу КрымаВ Крыму расширили зону ЧСЧто происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ялта, режим чс, общество, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости крыма
В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов

В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов

18:03 23.07.2026
 
© ЕДДС ЯлтыПункт подзарядки телефонов в Ялте
Пункт подзарядки телефонов в Ялте
© ЕДДС Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города.
"Свои телефоны, маломощные фонарики и пауэрбанки вы можете зарядить в порядке очереди по адресу ул. Дзержинского, 15. Для возможности поддержания связи с родными предоставлен бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi",- говорится в сообщении.
При этом в Единой службе подчеркнули, что зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена.
"Убедительно просим не использовать мощности Wi-Fi в развлекательных целях",- добавили в ЕДДС.
Все вопросы можно задать круглосуточно по телефонам: +79789014112, +73654239383.
Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.
Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света остался ряд населенных пунктов.
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