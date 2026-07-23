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В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку, это может занять до двух недель. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T13:00
2026-07-23T13:00
2026-07-23T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку, это может занять до двух недель. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.Сотрудники Департамента соцполитики уже ведут прием заявлений на оказание материальной помощи. По всем вопросам восстановления утраченных документов (паспорт, СНИЛС, медицинский полис) жители могут обращаться в Центр социального обслуживания населения. Центр социального обслуживания населения (ул. Ломоносова, 27): +79786528981.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУНовости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировалиВ Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены
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новости крыма, крым, ялта, атаки всу на крым, сергей олефиренко
В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
13:00 23.07.2026 (обновлено: 13:03 23.07.2026)