https://crimea.ria.ru/20260723/v-yalte-obsleduyut-povrezhdennuyu-pri-atake-vsu-mnogoetazhku---lyudi-rasseleny--1157907410.html

В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены

В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены

В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку, это может занять до двух недель. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T13:00

2026-07-23T13:00

2026-07-23T13:03

новости крыма

крым

ялта

атаки всу на крым

сергей олефиренко

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку, это может занять до двух недель. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.Сотрудники Департамента соцполитики уже ведут прием заявлений на оказание материальной помощи. По всем вопросам восстановления утраченных документов (паспорт, СНИЛС, медицинский полис) жители могут обращаться в Центр социального обслуживания населения. Центр социального обслуживания населения (ул. Ломоносова, 27): +79786528981.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУНовости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировалиВ Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, ялта, атаки всу на крым, сергей олефиренко