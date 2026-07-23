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В украинских портах остановлено судоходство - СМИ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В украинских портах остановлено судоходство - СМИ
В украинских портах остановлено судоходство - СМИ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В украинских портах остановлено судоходство - СМИ
По состоянию на четверг, 23 июля, суда перестали заходить в черноморские порты Украины, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра аграрной политики... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:25
2026-07-23T12:25
удары по украине
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на четверг, 23 июля, суда перестали заходить в черноморские порты Украины, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра аграрной политики страны Тараса Высоцкого.Сейчас Киев пытается найти решение, которое поможет восстановить судоходство, добавил Высоцкий.Накануне крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, сообщила, что прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и ЧерноморскаНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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РИА Новости Крым
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удары по украине, черное море, судоходство, новости, новости сво, одесса, николаевская область
В украинских портах остановлено судоходство - СМИ

В украинские порты перестали заходить суда после российских ударов - СМИ

12:25 23.07.2026
 
© РИА Новости . Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкОдесский морской порт
Одесский морской порт - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на четверг, 23 июля, суда перестали заходить в черноморские порты Украины, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра аграрной политики страны Тараса Высоцкого.
"Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало", - цитирует сообщение РИА Новости.
Сейчас Киев пытается найти решение, которое поможет восстановить судоходство, добавил Высоцкий.
Накануне крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, сообщила, что прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
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Удары по УкраинеЧерное мореСудоходствоНовостиНовости СВООдессаНиколаевская область
 
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