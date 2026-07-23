https://crimea.ria.ru/20260723/v-ukrainskikh-portakh-ostanovleno-sudokhodstvo---smi-1157905835.html

В украинских портах остановлено судоходство - СМИ

В украинских портах остановлено судоходство - СМИ - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В украинских портах остановлено судоходство - СМИ

По состоянию на четверг, 23 июля, суда перестали заходить в черноморские порты Украины, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра аграрной политики... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T12:25

2026-07-23T12:25

2026-07-23T12:25

удары по украине

черное море

судоходство

новости

новости сво

одесса

николаевская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127962668_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_cc143d23af32e80ed747cb6fdea85642.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на четверг, 23 июля, суда перестали заходить в черноморские порты Украины, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра аграрной политики страны Тараса Высоцкого.Сейчас Киев пытается найти решение, которое поможет восстановить судоходство, добавил Высоцкий.Накануне крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, сообщила, что прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и ЧерноморскаНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

черное море

одесса

николаевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, черное море, судоходство, новости, новости сво, одесса, николаевская область