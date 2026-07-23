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В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход
В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход
В Симферополе на площади Куйбышева из-за сильного ливня оказался подтопленным подземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T21:28
2026-07-23T21:28
2026-07-23T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на площади Куйбышева из-за сильного ливня оказался подтопленным подземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.На месте работают сотрудники муниципального учреждения "Город", добавили в ведомстве.В четверг на Крым обрушился сильный грозовой шторм. В Ялте выпало больше месячной нормы осадков. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Также сходы грунта на дорогу и придомовые участки произошли в поселке Симеиз. Кроме того, сход камней завалил участок дороги в поселке Голубой Залив.По данным ГУ МЧС России по Крыму, зафиксировано восемь происшествий, связанных с непогодой. Семь из них к вечеру четверга ликвидированы. Для их ликвидации было привлечено 128 человек и 33 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известноПоследствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человекСели блокируют дороги на ЮБК
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В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход
В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход - МЧС