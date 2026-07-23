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В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон" - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"
В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон" - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"
В Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля. Мужчину задержали... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:16
2026-07-23T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля. Мужчину задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.По информации ведомства, мужчина познакомился с 43-летним севастопольцем. Находясь у нового знакомого дома, во время распития спиртных напитков рецидивист похитил золотую цепочку, пауэрбанк и документы. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.На следующий день мужчина украл у продавца телефон стоимостью 10 тысяч рублей - гаджет лежал без присмотра на витрине.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого по горячим следам. В ходе проверки установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей. Также в Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, а причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионераВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, кража, закон и право
В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"

В Севастополе вор-рецидивист ограбил магазин и приятеля

10:16 23.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля. Мужчину задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
По информации ведомства, мужчина познакомился с 43-летним севастопольцем. Находясь у нового знакомого дома, во время распития спиртных напитков рецидивист похитил золотую цепочку, пауэрбанк и документы. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.
На следующий день мужчина украл у продавца телефон стоимостью 10 тысяч рублей - гаджет лежал без присмотра на витрине.
"Кульминацией же трехдневного марафона стал дерзкий налет на магазин. Мужчина распивал спиртное у себя дома в компании девушки. Когда запасы иссякли, он решил сходить за добавкой, но все торговые точки уже были закрыты. Тогда севастополец вернулся домой за молотком, разбил им окно магазина, забрался внутрь и вытащил четыре бутылки алкогольной продукции и 10 пачек сигарет общей стоимостью 10 тысяч рублей", - рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого по горячим следам. В ходе проверки установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.
Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей. Также в Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, а причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.
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