https://crimea.ria.ru/20260723/v-sevastopole-vor-retsidivist-ustroil-kriminalnyy-marafon-1157898222.html

В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"

В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон" - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"

В Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля. Мужчину задержали... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T10:16

2026-07-23T10:16

2026-07-23T10:16

севастополь

новости севастополя

умвд россии по севастополю

кража

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля. Мужчину задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.По информации ведомства, мужчина познакомился с 43-летним севастопольцем. Находясь у нового знакомого дома, во время распития спиртных напитков рецидивист похитил золотую цепочку, пауэрбанк и документы. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.На следующий день мужчина украл у продавца телефон стоимостью 10 тысяч рублей - гаджет лежал без присмотра на витрине.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого по горячим следам. В ходе проверки установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей. Также в Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, а причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионераВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, кража, закон и право