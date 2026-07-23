https://crimea.ria.ru/20260723/v-sevastopole-utverdili-novye-pravila-blagoustroystva-1157922809.html

В Севастополе утвердили новые правила благоустройства

В Севастополе утвердили новые правила благоустройства - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе утвердили новые правила благоустройства

В Севастополе утвердили новые правила благоустройства, согласно которым все внешние элементы должны соответствовать требованиям. Об этом сообщает правительство... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T17:51

2026-07-23T17:51

2026-07-23T17:51

севастополь

городская среда

благоустройство

правительство севастополя

новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили новые правила благоустройства, согласно которым все внешние элементы должны соответствовать требованиям. Об этом сообщает правительство региона.Так, отныне старые шины для оформления клумб использовать нельзя — людей призывают принимать более красивые и современные решения. Кроме того, установку ряда элементов придется согласовывать.Кроме того, пандусы, тактильная навигация, велопарковки — все это получит четкие требования.Изменения коснулись и контейнерных площадок - их можно будет размещать по соглашению с соседями, а предприниматели, если они ими пользуются, будут помогать с их содержанием.Новые правила вступят в силу через 90 дней после публикации документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателямиЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, благоустройство, правительство севастополя, новости севастополя, общество