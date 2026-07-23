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В Севастополе утвердили новые правила благоустройства
В Севастополе утвердили новые правила благоустройства - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе утвердили новые правила благоустройства
В Севастополе утвердили новые правила благоустройства, согласно которым все внешние элементы должны соответствовать требованиям. Об этом сообщает правительство... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили новые правила благоустройства, согласно которым все внешние элементы должны соответствовать требованиям. Об этом сообщает правительство региона.Так, отныне старые шины для оформления клумб использовать нельзя — людей призывают принимать более красивые и современные решения. Кроме того, установку ряда элементов придется согласовывать.Кроме того, пандусы, тактильная навигация, велопарковки — все это получит четкие требования.Изменения коснулись и контейнерных площадок - их можно будет размещать по соглашению с соседями, а предприниматели, если они ими пользуются, будут помогать с их содержанием.Новые правила вступят в силу через 90 дней после публикации документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателямиЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда, благоустройство, правительство севастополя, новости севастополя, общество
В Севастополе утвердили новые правила благоустройства
Нет шинам и кондиционерам без согласования: новые правила благоустройства в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе утвердили новые правила благоустройства, согласно которым все внешние элементы должны соответствовать требованиям. Об этом сообщает правительство региона.
"Теперь у города появится единый подход к тому, как должны выглядеть скамейки, урны и навесы — чтобы они были удобными для всех, радовали глаз и служили долго",- говорится в сообщении.
Так, отныне старые шины для оформления клумб использовать нельзя — людей призывают принимать более красивые и современные решения. Кроме того, установку ряда элементов придется согласовывать.
"Чтобы город сохранял свой облик, кондиционеры, изменения фасадов, утепление, подсветку и изменение оконных проемов теперь нужно будет согласовывать",- пояснили в правительстве.
Кроме того, пандусы, тактильная навигация, велопарковки — все это получит четкие требования.
Изменения коснулись и контейнерных площадок - их можно будет размещать по соглашению с соседями, а предприниматели, если они ими пользуются, будут помогать с их содержанием.
Новые правила вступят в силу через 90 дней после публикации документа.
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