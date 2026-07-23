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В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива
В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива
Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок. Об этом заявил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T19:22
2026-07-23T19:22
2026-07-23T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.Он также отметил, что Севастополю, помимо доставки топлива на АЗС для продажи, необходимо иметь "несгораемый золотой запас" для обеспечения жизни города как минимум на неделю. В этом плане город "чувствует себя достаточно уверенно", указал губернатор.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинСитуация с логистикой в Крыму выравнивается – эксперт
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В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива
Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать – Развожаев