https://crimea.ria.ru/20260723/v-sevastopole-stabilizirovali-logistiku-dostavki-topliva-1157925926.html

В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива

В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива

Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок. Об этом заявил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T19:22

2026-07-23T19:22

2026-07-23T19:22

севастополь

михаил развожаев

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логистика

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.Он также отметил, что Севастополю, помимо доставки топлива на АЗС для продажи, необходимо иметь "несгораемый золотой запас" для обеспечения жизни города как минимум на неделю. В этом плане город "чувствует себя достаточно уверенно", указал губернатор.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинСитуация с логистикой в Крыму выравнивается – эксперт

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, логистика, новости севастополя