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В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива
В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива
Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок. Об этом заявил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T19:22
2026-07-23T19:22
севастополь
михаил развожаев
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
азс
логистика
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.Он также отметил, что Севастополю, помимо доставки топлива на АЗС для продажи, необходимо иметь "несгораемый золотой запас" для обеспечения жизни города как минимум на неделю. В этом плане город "чувствует себя достаточно уверенно", указал губернатор.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинСитуация с логистикой в Крыму выравнивается – эксперт
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, логистика, новости севастополя
В Севастополе стабилизировали логистику доставки топлива

Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать – Развожаев

19:22 23.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
Заправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.
"Логистика не могу сказать, что восстанавливается в прежнем объеме, но, по крайней мере, ее удалось стабилизировать. Над этим все работают, чтобы объемы наращивать. Рассчитываем, что здесь тоже будет поступательное движение", - сказал градоначальник.
Он также отметил, что Севастополю, помимо доставки топлива на АЗС для продажи, необходимо иметь "несгораемый золотой запас" для обеспечения жизни города как минимум на неделю. В этом плане город "чувствует себя достаточно уверенно", указал губернатор.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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СевастопольМихаил РазвожаевБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуАЗСЛогистикаНовости Севастополя
 
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