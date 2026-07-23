https://crimea.ria.ru/20260723/v-sevastopole-sostoitsya-yarmarka-vakansiy--chto-predlozhat-soiskatelyam-1157925745.html

В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям

В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям

Представители крупных предприятий Севастополя предложат соискателям около ста вакансий в Кадровом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T19:06

2026-07-23T19:06

2026-07-23T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Представители крупных предприятий Севастополя предложат соискателям около ста вакансий в Кадровом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Севастопольцы смогут пообщаться с потенциальными работодателями 24 июля по улице Руднева, 40.Среди работодателей заявлены местные винодельни, УМВД России по Севастополю, 1472-й военно-морской госпиталь и "Севастопольэнерго".В частности, на ярмарке вакансий будут предложены должности инспектора полиции, рентгенолаборанта, электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств.Ранее эксперт рынка труда Ирина Шаповалова сообщила, что работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненыхКакие специальности в колледжах выбирают выпускники в КрымуКакие профессии выбирает молодежь в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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