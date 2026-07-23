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В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям
В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям
Представители крупных предприятий Севастополя предложат соискателям около ста вакансий в Кадровом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T19:06
2026-07-23T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Представители крупных предприятий Севастополя предложат соискателям около ста вакансий в Кадровом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Севастопольцы смогут пообщаться с потенциальными работодателями 24 июля по улице Руднева, 40.Среди работодателей заявлены местные винодельни, УМВД России по Севастополю, 1472-й военно-морской госпиталь и "Севастопольэнерго".В частности, на ярмарке вакансий будут предложены должности инспектора полиции, рентгенолаборанта, электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств.Ранее эксперт рынка труда Ирина Шаповалова сообщила, что работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненыхКакие специальности в колледжах выбирают выпускники в КрымуКакие профессии выбирает молодежь в Крыму
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В Севастополе состоится ярмарка вакансий – что предложат соискателям

В Севастополе 24 июля на ярмарке вакансий соискателям предложат 100 должностей

19:06 23.07.2026 (обновлено: 19:12 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Представители крупных предприятий Севастополя предложат соискателям около ста вакансий в Кадровом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Севастопольцы смогут пообщаться с потенциальными работодателями 24 июля по улице Руднева, 40.
"24 июля в Кадровом центре Севастополя состоится ярмарка вакансий. Предприятия города представят около 100 вакансий с заработной платой до 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Среди работодателей заявлены местные винодельни, УМВД России по Севастополю, 1472-й военно-морской госпиталь и "Севастопольэнерго".
В частности, на ярмарке вакансий будут предложены должности инспектора полиции, рентгенолаборанта, электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств.
Ранее эксперт рынка труда Ирина Шаповалова сообщила, что работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста.
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