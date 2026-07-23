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В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек
В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек
За семь месяцев 2026 года в жилых домах Севастополя зафиксировано 137 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T19:37
2026-07-23T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года в жилых домах Севастополя зафиксировано 137 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В ведомстве отметили, что во время пожаров погибли семь граждан, травмы получили 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Из горящего и задымленного жилья сотрудниками МЧС спасено 76 человек, среди которых 17 детей.Основными причинами возгораний спасатели называют неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении, а также неисправность электросетей и электрооборудования.22 июля сообщалось, что в Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. 11 июля в Симферополе на улице Старозенитная вспыхнул пожар на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.Также ранее шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отбили дома от пожараВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыВ Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, мчс севастополя, пожар, происшествия, новости, новости севастополя
В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек

В Севастополе с начала года на пожарах в жилых домах погибли семь человек

19:37 23.07.2026
 
© МЧС СевастополяПожарная машина
Пожарная машина
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года в жилых домах Севастополя зафиксировано 137 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Из них 65 случились в многоквартирных домах, 68 – в частных, четыре возгорания зафиксированы в садовых домиках", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время пожаров погибли семь граждан, травмы получили 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Из горящего и задымленного жилья сотрудниками МЧС спасено 76 человек, среди которых 17 детей.
Основными причинами возгораний спасатели называют неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении, а также неисправность электросетей и электрооборудования.
22 июля сообщалось, что в Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. 11 июля в Симферополе на улице Старозенитная вспыхнул пожар на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.
Также ранее шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе.
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