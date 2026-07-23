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В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек

В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек

За семь месяцев 2026 года в жилых домах Севастополя зафиксировано 137 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T19:37

2026-07-23T19:37

2026-07-23T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За семь месяцев 2026 года в жилых домах Севастополя зафиксировано 137 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В ведомстве отметили, что во время пожаров погибли семь граждан, травмы получили 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Из горящего и задымленного жилья сотрудниками МЧС спасено 76 человек, среди которых 17 детей.Основными причинами возгораний спасатели называют неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении, а также неисправность электросетей и электрооборудования.22 июля сообщалось, что в Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. 11 июля в Симферополе на улице Старозенитная вспыхнул пожар на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.Также ранее шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отбили дома от пожараВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыВ Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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