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В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения
В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения
В четверг, 23 июля, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:17
2026-07-23T11:17
2026-07-23T11:17
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новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".22 июля в "Севастопольэнерго" предупредили, что в городе на 17 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.Также в среду в Севастополе действовал 12-часовой режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе КрымаЧасть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУЯлта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма
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В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения
В Севастополе в четверг сняли режим ограничения электроснабжения