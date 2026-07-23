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В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения

В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения

В четверг, 23 июля, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T11:17

2026-07-23T11:17

2026-07-23T11:17

севастопольэнерго

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".22 июля в "Севастопольэнерго" предупредили, что в городе на 17 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.Также в среду в Севастополе действовал 12-часовой режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе КрымаЧасть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУЯлта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма

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2026

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