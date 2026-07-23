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В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье
В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье
В Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Такое решение принято на заседании правительства... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T14:56
2026-07-23T14:56
2026-07-23T14:56
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семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Такое решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, при рождении первого ребенка город оплатит 50% аренды, но не более 19,3 тысячи рублей в месяц.При рождении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% аренды, но не более 33,8 тысячи рублей в месяц.Компенсация будут давать за каждый прожитый в арендованной квартире месяц.Как уточнил губернатор, поддержку получат те семьи, в которых:- ребенок родился с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года;- рождение ребенка зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя;- обоим родителям (или единственному родителю) не более 35 лет на момент обращения, они являются гражданами РФ и живут в Севастополе;- договор найма жилья заключен официально на срок от полугода.Расходы за аренду жилья будут компенсироваться семьям с 1 января 2026 года. Подать заявление можно будет дистанционно через портал "Госуслуги" или лично в любом отделении МФЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 14,5%Две крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячСемья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"
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аренда жилья, жилье, севастополь, новости севастополя, семья, выплаты и компенсации, михаил развожаев, соцзащита
В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье
В Севастополе молодым семьям компенсируют 50% расходов на аренду жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Такое решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Город будет компенсировать часть расходов на аренду квартиры молодым семьям, в которых родились дети в период с 1 января 2025. Программа действует до 31 декабря 2027 года. Суммы привязаны к реальной стоимости аренды жилья в Севастополе", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
В частности, при рождении первого ребенка город оплатит 50% аренды, но не более 19,3 тысячи рублей в месяц.
При рождении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% аренды, но не более 33,8 тысячи рублей в месяц.
Компенсация будут давать за каждый прожитый в арендованной квартире месяц.
Как уточнил губернатор, поддержку получат те семьи, в которых:
- ребенок родился с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года;
- рождение ребенка зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя;
- обоим родителям (или единственному родителю) не более 35 лет на момент обращения, они являются гражданами РФ и живут в Севастополе;
- договор найма жилья заключен официально на срок от полугода.
Расходы за аренду жилья будут компенсироваться семьям с 1 января 2026 года. Подать заявление можно будет дистанционно через портал "Госуслуги" или лично в любом отделении МФЦ.
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