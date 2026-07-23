https://crimea.ria.ru/20260723/v-sevastopole-molodym-semyam-kompensiruyut-raskhody-na-semnoe-zhile-1157912997.html

В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье

В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье

В Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Такое решение принято на заседании правительства... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T14:56

2026-07-23T14:56

2026-07-23T14:56

аренда жилья

жилье

севастополь

новости севастополя

семья

выплаты и компенсации

михаил развожаев

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Такое решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, при рождении первого ребенка город оплатит 50% аренды, но не более 19,3 тысячи рублей в месяц.При рождении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% аренды, но не более 33,8 тысячи рублей в месяц.Компенсация будут давать за каждый прожитый в арендованной квартире месяц.Как уточнил губернатор, поддержку получат те семьи, в которых:- ребенок родился с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года;- рождение ребенка зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя;- обоим родителям (или единственному родителю) не более 35 лет на момент обращения, они являются гражданами РФ и живут в Севастополе;- договор найма жилья заключен официально на срок от полугода.Расходы за аренду жилья будут компенсироваться семьям с 1 января 2026 года. Подать заявление можно будет дистанционно через портал "Госуслуги" или лично в любом отделении МФЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 14,5%Две крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячСемья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аренда жилья, жилье, севастополь, новости севастополя, семья, выплаты и компенсации, михаил развожаев, соцзащита