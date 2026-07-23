https://crimea.ria.ru/20260723/v-sevastopole-budut-borotsya-s-nedobrosovestnymi-subarendodatelyami-1157916712.html

В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями

В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями

Власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T16:16

2026-07-23T16:16

2026-07-23T16:16

новости севастополя

севастополь

режим чс

михаил развожаев

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев на заседании правительства города.Глава региона отметил, что в правительство стали поступать многочисленные обращения от предпринимателей, на которых не распространились введенные властями меры поддержки при ЧС, поскольку они являются субарендаторами.По словам Михаила Развожаева, правительство не имеет законных оснований вмешиваться в хозяйственные отношения. Однако если мониторинг подтвердит массовость подобных случаев, власти будут вынуждены совместно с прокуратурой искать пути разрешения ситуации.Ранее власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования.Меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС также разработали в Крыму. В частности, отмечалось, что для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧССевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, режим чс, михаил развожаев, бизнес