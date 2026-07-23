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В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями
В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями
Власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T16:16
2026-07-23T16:16
новости севастополя
севастополь
режим чс
михаил развожаев
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев на заседании правительства города.Глава региона отметил, что в правительство стали поступать многочисленные обращения от предпринимателей, на которых не распространились введенные властями меры поддержки при ЧС, поскольку они являются субарендаторами.По словам Михаила Развожаева, правительство не имеет законных оснований вмешиваться в хозяйственные отношения. Однако если мониторинг подтвердит массовость подобных случаев, власти будут вынуждены совместно с прокуратурой искать пути разрешения ситуации.Ранее власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования.Меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС также разработали в Крыму. В частности, отмечалось, что для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧССевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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новости севастополя, севастополь, режим чс, михаил развожаев, бизнес
В Севастополе будут бороться с недобросовестными субарендодателями

Власти Севастополя рекомендуют предпринимателям снизить стоимость субаренды

16:16 23.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев на заседании правительства города.
Глава региона отметил, что в правительство стали поступать многочисленные обращения от предпринимателей, на которых не распространились введенные властями меры поддержки при ЧС, поскольку они являются субарендаторами.

"К нам поступили многочисленные обращения, что мы для владельцев, арендаторам объектов снизили плату. Но многие из них сдают полученные площади в субаренду, при этом не снижая стоимости, тем самым имея сверхприбыль", - пояснил губернатор.

По словам Михаила Развожаева, правительство не имеет законных оснований вмешиваться в хозяйственные отношения. Однако если мониторинг подтвердит массовость подобных случаев, власти будут вынуждены совместно с прокуратурой искать пути разрешения ситуации.
Ранее власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования.
Меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС также разработали в Крыму. В частности, отмечалось, что для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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Новости СевастополяСевастопольРежим ЧСМихаил РазвожаевБизнес
 
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