https://crimea.ria.ru/20260723/v-rossii-vpervye-ustanovili-standart-medpomoschi-detyam-pri-kori-1157925095.html

В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори

В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори

Впервые в России утвержден стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T21:56

2026-07-23T21:56

2026-07-23T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Впервые в России утвержден стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ.Средняя продолжительность лечения составляет 21 день. В частности, в перечень услуг для диагностики заболевания входит прием четырех врачей: инфекциониста, невролога, оториноларинголога и педиатра.Кроме того, в стандарте предусмотрены три инструментальных метода исследования и регистрация электрокардиограммы, компьютерная томография органов грудной клетки и рентгенография легких.Также предусмотрено суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом, повторный прием педиатра.Ранее в Минздраве России сообщили, что страна вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкозаболеваниями. Общая двухлетняя выживаемость детей со злокачественными новообразованиями достигла 83%, что является одним из ведущих показателей в мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перечень исследований в рамках диспансеризации расширяется - Минздрав КрымаВ России готовы лекарства для лечения редких заболеванийВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, россия, дети, здравоохранение в россии, корь, общество, новости