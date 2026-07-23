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В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
Впервые в России утвержден стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T21:56
2026-07-23T21:56
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дети
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Впервые в России утвержден стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ.Средняя продолжительность лечения составляет 21 день. В частности, в перечень услуг для диагностики заболевания входит прием четырех врачей: инфекциониста, невролога, оториноларинголога и педиатра.Кроме того, в стандарте предусмотрены три инструментальных метода исследования и регистрация электрокардиограммы, компьютерная томография органов грудной клетки и рентгенография легких.Также предусмотрено суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом, повторный прием педиатра.Ранее в Минздраве России сообщили, что страна вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкозаболеваниями. Общая двухлетняя выживаемость детей со злокачественными новообразованиями достигла 83%, что является одним из ведущих показателей в мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перечень исследований в рамках диспансеризации расширяется - Минздрав КрымаВ России готовы лекарства для лечения редких заболеванийВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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минздрав рф, россия, дети, здравоохранение в россии, корь, общество, новости
В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори

Минздрав России впервые принял стандарт медицинской помощи детям при кори

21:56 23.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в детской больнице
Врач в детской больнице - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Впервые в России утвержден стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ.
Средняя продолжительность лечения составляет 21 день. В частности, в перечень услуг для диагностики заболевания входит прием четырех врачей: инфекциониста, невролога, оториноларинголога и педиатра.
"В списке лабораторных методов исследования семь наименований медуслуг: исследования уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (тест для диагностики воспалительных и инфекционных процессов) и уровня прокальцитонина в крови (точный тест на тяжелые бактериальные инфекции, сепсис и воспаления), биохимический общетерапевтический и общий анализы крови, а также общий анализ мочи", - говорится в сообщении.
Кроме того, в стандарте предусмотрены три инструментальных метода исследования и регистрация электрокардиограммы, компьютерная томография органов грудной клетки и рентгенография легких.
Также предусмотрено суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом, повторный прием педиатра.
Ранее в Минздраве России сообщили, что страна вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкозаболеваниями. Общая двухлетняя выживаемость детей со злокачественными новообразованиями достигла 83%, что является одним из ведущих показателей в мире.
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В РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей
 
Минздрав РФРоссиядетиЗдравоохранение в РоссииКорьОбществоНовости
 
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