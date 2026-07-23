https://crimea.ria.ru/20260723/v-lnr-za-sotrudnichestvo-s-kievom-zaderzhany-mestnye-zhiteli-1157897668.html
В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители
В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители
В ЛНР трое местных жителей задержаны спецслужбами по подозрению в госизмене. Они собирали и передавали украинской стороне данные о российских военных. Об этом... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T09:19
2026-07-23T09:19
2026-07-23T09:19
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
госизмена
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В ЛНР трое местных жителей задержаны спецслужбами по подозрению в госизмене. Они собирали и передавали украинской стороне данные о российских военных. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.По данным ФСБ, жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга, получая указания от Службы безопасности Украины, вели сбор и передачу информации о военных, а также данные о социально-политической обстановке в регионе."Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ, отметив, что в настоящее время ведется следствие.22 июля сообщалось, что жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы.Также сообщалось, что в Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признаниеХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр), госизмена, новости, закон и право
В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители
ФСБ задержала трех жителей ЛНР по подозрению в работе на украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В ЛНР трое местных жителей задержаны спецслужбами по подозрению в госизмене. Они собирали и передавали украинской стороне данные о российских военных. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
"На территории Луганской Народной Республики задержаны три гражданина России, подозреваемые в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга, получая указания от Службы безопасности Украины, вели сбор и передачу информации о военных, а также данные о социально-политической обстановке в регионе.
"Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ, отметив, что в настоящее время ведется следствие.
22 июля сообщалось
, что жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы.
Также сообщалось,
что в Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.
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