https://crimea.ria.ru/20260723/v-lnr-za-sotrudnichestvo-s-kievom-zaderzhany-mestnye-zhiteli-1157897668.html

В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители

В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители

В ЛНР трое местных жителей задержаны спецслужбами по подозрению в госизмене. Они собирали и передавали украинской стороне данные о российских военных. Об этом... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T09:19

2026-07-23T09:19

2026-07-23T09:19

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

луганская народная республика (лнр)

госизмена

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В ЛНР трое местных жителей задержаны спецслужбами по подозрению в госизмене. Они собирали и передавали украинской стороне данные о российских военных. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.По данным ФСБ, жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга, получая указания от Службы безопасности Украины, вели сбор и передачу информации о военных, а также данные о социально-политической обстановке в регионе."Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ, отметив, что в настоящее время ведется следствие.22 июля сообщалось, что жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы.Также сообщалось, что в Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признаниеХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр), госизмена, новости, закон и право