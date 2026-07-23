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В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки
В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки
Число погибших и раненных в результате атаки беспилотников на Крым выросло, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:49
2026-07-23T10:49
2026-07-23T11:00
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Число погибших и раненных в результате атаки беспилотников на Крым выросло, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в четверг стало известно, что один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по Крыму. Среди раненых - двое детей.Правительство республики окажет семьям необходимую помощь, заверил он. В свою очередь прокуратура Крыма проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику. Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадалиТрехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища
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сергей аксенов, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки
В Крыму еще один человек погиб и один ранен в ходе ночного удара беспилотников ВСУ
10:49 23.07.2026 (обновлено: 11:00 23.07.2026)