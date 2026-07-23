https://crimea.ria.ru/20260723/v-krymu-vyroslo-chislo-pogibshikh-i-ranenykh-v-khode-vrazheskoy-ataki-1157900926.html

В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки

В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки

Число погибших и раненных в результате атаки беспилотников на Крым выросло, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T10:49

2026-07-23T10:49

2026-07-23T11:00

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Число погибших и раненных в результате атаки беспилотников на Крым выросло, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в четверг стало известно, что один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по Крыму. Среди раненых - двое детей.Правительство республики окажет семьям необходимую помощь, заверил он. В свою очередь прокуратура Крыма проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику. Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадалиТрехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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