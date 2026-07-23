https://crimea.ria.ru/20260723/v-krymu-v-khode-ataki-vsu-pogib-chelovek-i-chetvero-raneny-1157896210.html

В Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены

В Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых - двое детей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T07:40

2026-07-23T07:40

2026-07-23T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых - двое детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство республики окажет семьям необходимую помощь, заверил он.Прокуратура Крыма проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику. "Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - сообщили в надзорном ведомстве.В ночь на 22 июля украинский беспилотник ударил по многоэтажном жилому дому в Ялте. В результате вражеской атаки ранения получили 17 мирных жителей. Кроме того, сообщалось, что часть сел и городов на Южном берегу полуострова остались без света и без воды после ночной атаки дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшиеОбъект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотниковНовости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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