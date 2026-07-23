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В Крыму расширили зону ЧС - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Крыму расширили зону ЧС
В Крыму расширили зону ЧС - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Крыму расширили зону ЧС
Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T15:53
2026-07-23T16:02
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красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района Василий Грабован.По информации Грабована, в зону техногенной чрезвычайной ситуации включены села Александровка, Краснодарка, Тимашовка, Нахимово, Климово, Калинино, Вишняковка, Клепинино, Карповка, Ястребовка, Симоненко, Мускатное, Невское, Пятихатка, Молочное, Янтарное и Красный Партизан.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений светаКрымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиСевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС
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крым, красногвардейский район, режим чс, василий грабован, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму расширили зону ЧС

Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма попали в зону ЧС

15:53 23.07.2026 (обновлено: 16:02 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкВид на Бахчисарайское водохранилище в Крыму
Вид на Бахчисарайское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района Василий Грабован.
"С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района №200-п и включены еще 17 сел в зону техногенной ЧС", – говорится в сообщении.
По информации Грабована, в зону техногенной чрезвычайной ситуации включены села Александровка, Краснодарка, Тимашовка, Нахимово, Климово, Калинино, Вишняковка, Клепинино, Карповка, Ястребовка, Симоненко, Мускатное, Невское, Пятихатка, Молочное, Янтарное и Красный Партизан.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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