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В Крыму расширили зону ЧС

В Крыму расширили зону ЧС - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Крыму расширили зону ЧС

Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T15:53

2026-07-23T15:53

2026-07-23T16:02

крым

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срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района Василий Грабован.По информации Грабована, в зону техногенной чрезвычайной ситуации включены села Александровка, Краснодарка, Тимашовка, Нахимово, Климово, Калинино, Вишняковка, Клепинино, Карповка, Ястребовка, Симоненко, Мускатное, Невское, Пятихатка, Молочное, Янтарное и Красный Партизан.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений светаКрымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиСевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красногвардейский район, режим чс, василий грабован, новости крыма, срочные новости крыма