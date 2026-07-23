В Крыму меняется график отправления автобусов к поездам
В Крыму с 24 июля меняется график движения автобусов к поездам
16:52 23.07.2026 (обновлено: 16:57 23.07.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Автостанция на ж/д вокзале Симферополя
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с пятницы, 24 июля, корректируется график движения автобусов из Симферополя к поездам в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"Автобусы к поезду №27/28 будут отправляться из Симферополя в 17:30 вместо 17:20. Также изменится время прохождения промежуточных остановок (Владиславовка и Семь Колодезей) у других автобусов, следующих в Керчь", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что с новым расписанием можно ознакомиться на сайте. Пассажиры, уже купившие билеты на автобусы, для которых изменится расписание, получат СМС-сообщение.
Посадка в автобусы осуществляется на привокзальной площади или рядом с железнодорожной станцией. Количество автобусов рассчитывается, исходя из числа пассажиров. Для всех предусмотрены сидячие места.
Также в салоне можно провозить мелких животных и птиц в переносках. Крупных собак нужно перевозить на поводках и в намордниках на задней площадке или на последних местах автобуса. уточнил перевозчик.
Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" с 22 июля изменил порядок курсирования нескольких поездов крымского направления.
19 июля сообщалось, что поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
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