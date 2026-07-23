В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города
В Керчи чиновники получат выговоры за состояние флагов и потухший Вечный огонь
17:22 23.07.2026 (обновлено: 17:25 23.07.2026)
© Глава администрации Керчи Иван КошельВ Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
© Глава администрации Керчи Иван Кошель
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Керченские чиновники получат выговоры за плохое состояние государственных флагов на улицах города. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.
"При объезде города обратил внимание на состояние государственных флагов на перекрестках улиц Кирова - Еременко, Самойленко - Еременко и на горе Митридат, а также на потухший Вечный огонь. Такое отношение к главным символам России, Крыма и города-героя Керчи недопустимо", – написал Кошель в своем канале в МАКС.
© Глава администрации Керчи Иван КошельВ Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
© Глава администрации Керчи Иван Кошель
В Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
В этой связи местные чиновники, ответственные за содержание флагов, получат выговор, заверил он.
"Сегодня же будут объявлены выговоры заместителю главы администрации и начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства, курирующему данный вопрос", – пообещал Кошель.
© Глава администрации Керчи Иван КошельВ Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
© Глава администрации Керчи Иван Кошель
В Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
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