https://crimea.ria.ru/20260723/v-kerchi-chinovnikov-nakazhut-za-sostoyanie-flagov-na-ulitsakh-goroda-1157919899.html

В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города

В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города

Керченские чиновники получат выговоры за плохое состояние государственных флагов на улицах города. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T17:22

2026-07-23T17:22

2026-07-23T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Керченские чиновники получат выговоры за плохое состояние государственных флагов на улицах города. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.В этой связи местные чиновники, ответственные за содержание флагов, получат выговор, заверил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:Горсовет Керчи согласовал нового мэраВ Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству городаБез радуги, звезд и скифа: как менялись гербы и флаги Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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