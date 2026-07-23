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В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города
В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города
Керченские чиновники получат выговоры за плохое состояние государственных флагов на улицах города. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T17:22
2026-07-23T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Керченские чиновники получат выговоры за плохое состояние государственных флагов на улицах города. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.В этой связи местные чиновники, ответственные за содержание флагов, получат выговор, заверил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:Горсовет Керчи согласовал нового мэраВ Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству городаБез радуги, звезд и скифа: как менялись гербы и флаги Крыма
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крым, керчь, новости крыма, общество, иван кошель
В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города

В Керчи чиновники получат выговоры за состояние флагов и потухший Вечный огонь

17:22 23.07.2026 (обновлено: 17:25 23.07.2026)
 
© Глава администрации Керчи Иван КошельВ Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
В Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
© Глава администрации Керчи Иван Кошель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Керченские чиновники получат выговоры за плохое состояние государственных флагов на улицах города. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.
"При объезде города обратил внимание на состояние государственных флагов на перекрестках улиц Кирова - Еременко, Самойленко - Еременко и на горе Митридат, а также на потухший Вечный огонь. Такое отношение к главным символам России, Крыма и города-героя Керчи недопустимо", – написал Кошель в своем канале в МАКС.
© Глава администрации Керчи Иван КошельВ Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
В Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
© Глава администрации Керчи Иван Кошель
В Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
В этой связи местные чиновники, ответственные за содержание флагов, получат выговор, заверил он.

"Сегодня же будут объявлены выговоры заместителю главы администрации и начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства, курирующему данный вопрос", – пообещал Кошель.

© Глава администрации Керчи Иван КошельВ Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
В Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
© Глава администрации Керчи Иван Кошель
В Керчи за ненадлежащее состояние государственных флагов объявлены выговоры
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