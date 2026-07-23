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В Феодосии будет громко

В Феодосии будет громко - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Феодосии будет громко

В Феодосии военные проведут учебные стрельбы. Об этом в четверг предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T10:35

2026-07-23T10:35

2026-07-23T10:35

феодосия

учения

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии военные проведут учебные стрельбы. Об этом в четверг предупредили в администрации города.Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

феодосия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма