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В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей
В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.07.2026
В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей
За первые шесть месяцев 2026 года в Крыму ввели в эксплуатацию почти 430 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. При этом в регионе продолжают решать... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T21:45
2026-07-23T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За первые шесть месяцев 2026 года в Крыму ввели в эксплуатацию почти 430 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. При этом в регионе продолжают решать вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом заявил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое повел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Сформировано 7,7 тысячи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью свыше 620 гектаров. Потребность в финансировании подведения необходимых коммунальных сетей оценивается в 4,5 миллиарда рублей", – отметил Гоцанюк.Как заметил Гоцанюк, одним из стратегических вопросов остается включение в границы населенных пунктов неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения с целью их вовлечения в градостроительный оборот.Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Женщина в составе преступной группы украла у обманутых дольщиков 40 миллионов рублей за 9 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферисткуМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир
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РИА Новости Крым
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жилье в крыму, жилье, недвижимость, юрий гоцанюк, крым, новости крыма
В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей

Обманутым участникам долевого строительства в Алуште выплатили 52,5 млн рублей

21:45 23.07.2026
 
© РИА Новости КрымСтроительство в Крыму
Строительство в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За первые шесть месяцев 2026 года в Крыму ввели в эксплуатацию почти 430 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. При этом в регионе продолжают решать вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом заявил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое повел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Сформировано 7,7 тысячи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью свыше 620 гектаров. Потребность в финансировании подведения необходимых коммунальных сетей оценивается в 4,5 миллиарда рублей", – отметил Гоцанюк.
По его словам, в Крыму успешно решаются вопросы восстановления прав обманутых дольщиков. Так, в 2023 году совместно с Фондом развития территорий восстановлены права участников долевого строительства проблемного объекта в Алуште на улице 60 лет СССР. Общий объем компенсаций составил 52,5 миллиона рублей.
Как заметил Гоцанюк, одним из стратегических вопросов остается включение в границы населенных пунктов неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения с целью их вовлечения в градостроительный оборот.
Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Женщина в составе преступной группы украла у обманутых дольщиков 40 миллионов рублей за 9 лет.
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Жилье в КрымуЖильеНедвижимостьЮрий ГоцанюкКрымНовости Крыма
 
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