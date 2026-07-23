https://crimea.ria.ru/20260723/v-alushte-obmanutym-dolschikam-vyplatili-525-mln-rubley-1157909310.html

В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей

В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.07.2026

В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей

За первые шесть месяцев 2026 года в Крыму ввели в эксплуатацию почти 430 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. При этом в регионе продолжают решать... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T21:45

2026-07-23T21:45

2026-07-23T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За первые шесть месяцев 2026 года в Крыму ввели в эксплуатацию почти 430 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. При этом в регионе продолжают решать вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом заявил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое повел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Сформировано 7,7 тысячи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью свыше 620 гектаров. Потребность в финансировании подведения необходимых коммунальных сетей оценивается в 4,5 миллиарда рублей", – отметил Гоцанюк.Как заметил Гоцанюк, одним из стратегических вопросов остается включение в границы населенных пунктов неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения с целью их вовлечения в градостроительный оборот.Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Женщина в составе преступной группы украла у обманутых дольщиков 40 миллионов рублей за 9 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферисткуМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье в крыму, жилье, недвижимость, юрий гоцанюк, крым, новости крыма