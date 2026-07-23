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Ускоряет рост кроликов и цыплят: в Крыму из водоросли могут сделать пищевую добавку - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Ускоряет рост кроликов и цыплят: в Крыму из водоросли могут сделать пищевую добавку
Ускоряет рост кроликов и цыплят: в Крыму из водоросли могут сделать пищевую добавку - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Ускоряет рост кроликов и цыплят: в Крыму из водоросли могут сделать пищевую добавку
Зеленая водоросль из соленого крымского озера станет ценным источником микроэлементов для животных. Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии южных... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T21:38
2026-07-23T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Зеленая водоросль из соленого крымского озера станет ценным источником микроэлементов для животных. Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН.Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Algal Research, уточнили в пресс-службе.Как выяснили ранее севастопольские ученые, кормовые добавки из этой водоросли ускоряют рост кроликов и цыплят-бройлеров и обогащают их мясо йодом, а у кур-несушек еще и увеличивают на 30% яйценоскость. Однако подробно химический состав кладофоры до сих пор не исследовался и не было известно, как он меняется в зависимости от сезона и места сбора. Это тормозит внедрение добавки на ее основе в практику животноводства и аквакультуры, отметили в институте.Зеленая водоросль кладофора (Cladophora) растет в пресных, морских и гиперсоленых (с количеством соли более 35 грамм в литре воды) водоемах по всему миру.В случае, если водоросли водоеме очень много, это может привести к накоплению излишек органических веществ и снижению количества кислорода, что плохо для обитателей озера. Однако человек может использовать заросли кладофоры как ценный источник белка, аминокислот, йода и других жизненно важных химических элементов, убеждены ученые.Ранее доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко отмечал, что в Крыму огромный потенциал для производства бета-каротина из микроводорослей. По его словам, в Крыму есть потенциал для выращивания водоросли дуналиелла, которая может существовать в соленых озерах с концентрацией соли до 285 г/л.Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в гостях у Сергея Утманцева, который уже больше тридцати лет является единственным в Крыму и третьим в стране, кто выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль – спирулину. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усыхают гиперсоленые озераКак в Крыму шоколад со спирулиной "подружили""Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
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Ускоряет рост кроликов и цыплят: в Крыму из водоросли могут сделать пищевую добавку

В Крыму зеленая водоросль из озера станет источником микроэлементов для животных – ученые

21:38 23.07.2026
 
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоЗеленая водоросль из соленого крымского озера станет ценным источником микроэлементов для животных
Зеленая водоросль из соленого крымского озера станет ценным источником микроэлементов для животных
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Зеленая водоросль из соленого крымского озера станет ценным источником микроэлементов для животных. Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН.
"Ученые Института биологии южных морей выяснили, что зеленая водоросль кладофора накапливает в тканях кальций, калий, магний и натрий в больших концентрациях. Они обнаружили в кладофоре и другие необходимые для человека и животных элементы, – в меньших количествах – благодаря чему кладофора может использоваться в качестве пищевой и кормовой добавки для восполнения дефицита целого ряда полезных веществ", – говорится в сообщении.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Algal Research, уточнили в пресс-службе.
Как выяснили ранее севастопольские ученые, кормовые добавки из этой водоросли ускоряют рост кроликов и цыплят-бройлеров и обогащают их мясо йодом, а у кур-несушек еще и увеличивают на 30% яйценоскость. Однако подробно химический состав кладофоры до сих пор не исследовался и не было известно, как он меняется в зависимости от сезона и места сбора. Это тормозит внедрение добавки на ее основе в практику животноводства и аквакультуры, отметили в институте.
Зеленая водоросль кладофора (Cladophora) растет в пресных, морских и гиперсоленых (с количеством соли более 35 грамм в литре воды) водоемах по всему миру.
В случае, если водоросли водоеме очень много, это может привести к накоплению излишек органических веществ и снижению количества кислорода, что плохо для обитателей озера. Однако человек может использовать заросли кладофоры как ценный источник белка, аминокислот, йода и других жизненно важных химических элементов, убеждены ученые.
Ранее доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко отмечал, что в Крыму огромный потенциал для производства бета-каротина из микроводорослей. По его словам, в Крыму есть потенциал для выращивания водоросли дуналиелла, которая может существовать в соленых озерах с концентрацией соли до 285 г/л.
Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в гостях у Сергея Утманцева, который уже больше тридцати лет является единственным в Крыму и третьим в стране, кто выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль – спирулину. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.
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