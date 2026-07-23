https://crimea.ria.ru/20260723/unikalnye-operatsii-na-serdtse-provodyat-voennye-mediki-gruppirovki-dnepr-1157898897.html

Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"

Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр" - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"

Уникальные операции на открытом сердце проводят военные хирурги группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T11:42

2026-07-23T11:42

2026-07-23T11:42

группировка войск "днепр"

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Уникальные операции на открытом сердце проводят военные хирурги группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Слаженная работа эвакуационных подразделений и передовых медицинских групп, позволяет оперативно оказывать помощь раненым военным, даже если травмы очень тяжелые. С линии боевого соприкосновения раненных под прикрытием мобильных огневых групп везут в полевые госпитали, а после окончания операции военнослужащих ускоренно доставляют в городские медицинские учреждения для реабилитации и восстановления здоровья. Кроме операций на сердце военные хирурги выполняют протезирование магистральных артерий верхних и нижних конечностей, а также многие другие операции. Также при необходимости оказывают всестороннюю медпомощь и гражданскому населению, добавили в пресс-службе.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что 97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперацииМилосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцовПротезный центр в ДНР помогает участникам СВО вернуться к нормальной жизни

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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