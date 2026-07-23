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Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр" - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"
Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр" - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"
Уникальные операции на открытом сердце проводят военные хирурги группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:42
2026-07-23T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Уникальные операции на открытом сердце проводят военные хирурги группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Слаженная работа эвакуационных подразделений и передовых медицинских групп, позволяет оперативно оказывать помощь раненым военным, даже если травмы очень тяжелые. С линии боевого соприкосновения раненных под прикрытием мобильных огневых групп везут в полевые госпитали, а после окончания операции военнослужащих ускоренно доставляют в городские медицинские учреждения для реабилитации и восстановления здоровья. Кроме операций на сердце военные хирурги выполняют протезирование магистральных артерий верхних и нижних конечностей, а также многие другие операции. Также при необходимости оказывают всестороннюю медпомощь и гражданскому населению, добавили в пресс-службе.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что 97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперацииМилосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцовПротезный центр в ДНР помогает участникам СВО вернуться к нормальной жизни
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группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, медицина, вооруженные силы россии, видео, видео
Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"

Военные хирурги группировки войск "Днепр" проводят уникальные операции на открытом сердце

11:42 23.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Уникальные операции на открытом сердце проводят военные хирурги группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Военные хирурги одного из мотострелковых полков 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" проводят уникальные операции на открытом сердце при ранениях человеческого органа, операции на кровеносных сосудах при повреждении, а также их протезирование и восстановление жизнеобеспечивающих функций", - говорится в сообщении.

Слаженная работа эвакуационных подразделений и передовых медицинских групп, позволяет оперативно оказывать помощь раненым военным, даже если травмы очень тяжелые. С линии боевого соприкосновения раненных под прикрытием мобильных огневых групп везут в полевые госпитали, а после окончания операции военнослужащих ускоренно доставляют в городские медицинские учреждения для реабилитации и восстановления здоровья.
"Приближение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, мужество, опыт и квалификация военных врачей спасают жизни и здоровье раненых в зоне проведения СВО", - уточнили в Минобороны.
Кроме операций на сердце военные хирурги выполняют протезирование магистральных артерий верхних и нижних конечностей, а также многие другие операции. Также при необходимости оказывают всестороннюю медпомощь и гражданскому населению, добавили в пресс-службе.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что 97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй.
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