https://crimea.ria.ru/20260723/udary-po-ukraine-segodnya-v-portu-odessy-razbity-mesta-khraneniya-topliva-dlya-vsu-1157923949.html
Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ
Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ
Вооруженные силы России в четверг высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T18:20
2026-07-23T18:20
2026-07-23T18:24
министерство обороны рф
удары по украине
украина
одесса
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157672360_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_e45995ff8849e05ed3b830cd44a47987.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 23 июля групповыми ударами российских сил в порту "Одесса" были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными беспилотниками разбиты цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.О повреждении инфраструктуры а Одессе ранее в четверг сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, атака на город шла почти всю ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал утрату морских портов на УкраинеКогда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеУкраину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт
украина
одесса
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157672360_87:0:1226:854_1920x0_80_0_0_497f95e03199cb9a24b875258037f869.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, удары по украине, украина, одесса, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ
В порту Одессы разбита инфраструктура для разгрузки и хранения топлива для ВСУ
18:20 23.07.2026 (обновлено: 18:24 23.07.2026)