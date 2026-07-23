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Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ

Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ

Вооруженные силы России в четверг высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T18:20

2026-07-23T18:20

2026-07-23T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 23 июля групповыми ударами российских сил в порту "Одесса" были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными беспилотниками разбиты цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.О повреждении инфраструктуры а Одессе ранее в четверг сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, атака на город шла почти всю ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал утрату морских портов на УкраинеКогда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеУкраину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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