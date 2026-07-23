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Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ
Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ
Вооруженные силы России в четверг высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 23 июля групповыми ударами российских сил в порту "Одесса" были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными беспилотниками разбиты цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.О повреждении инфраструктуры а Одессе ранее в четверг сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, атака на город шла почти всю ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал утрату морских портов на УкраинеКогда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеУкраину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт
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Удары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ

В порту Одессы разбита инфраструктура для разгрузки и хранения топлива для ВСУ

18:20 23.07.2026 (обновлено: 18:24 23.07.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные тушат возгорание в Одессе
Украинские пожарные тушат возгорание в Одессе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сказано в сообщении.
В ночь на 23 июля групповыми ударами российских сил в порту "Одесса" были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными беспилотниками разбиты цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.
О повреждении инфраструктуры а Одессе ранее в четверг сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, атака на город шла почти всю ночь.
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